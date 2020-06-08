2020-06-08T11:40:43+03:00
Общество

В Свердловской области два водоема безопасны для купания

Санврачи одобрили озеро Шарташ в Екатеринбурге и Щучье в Тавдинском районе
Юлия СТАЛИНА
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Восточный берег озера Шарташ один из самых чистых в Свердловской области.Восточный берег озера Шарташ один из самых чистых в Свердловской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Роспотребнадзор разрешил купаться на двух водоемах Свердловской области. Санитарные врачи взяли пробы воды на озере Шарташе в Екатеринбурге и Щучьем в Тавдинском районе. По результатам проверки вода соответствует всем нормам и безопасна для людей.

- Тут речь идет о Восточном берегу озера Шарташа. При выдаче санэпидзаключения указывается конкретная локализация, - уточнил Иван Вагнер, главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Тот документ, который подтверждает наши слова, это санэпидзаключение. По оценке тех условий, которые были там созданы, по данным результатам исследования воды, которые в течении сезона могут меняться, они соответствуют санитарным нормам.

Всего сотрудник Роспотребнадзора проверили 14 рекреационных зон у водоема и только две соответствуют нормам. Остальные предназначены лишь для отдыха на берегу.

По словам Ивана Вагнера, из-за пандемии коронавируса отдыхающим на пляже необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а владельцам баз отдыха не допускать скопление толпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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