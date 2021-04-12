Максимальная температура воздуха составит плюс 20 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апрель принес на территорию Среднего Урала аномальное тепло. Но в мае тенденция не сохранится. Погода будет обычной для этого месяца.

Итак, рассказываем, какая ожидается погода в Екатеринбурге на май 2021 года.

В первую неделю мая сервис «Яндекс. Погода» обещает дневную температуру от плюс 11 до плюс 15 градусов. Ночью – плюс 5 – 10 градусов. 2, 6 и 9 мая ожидается дождь.

Вторая неделя тоже будет теплой – плюс 16 – 18 градусов. Дождь ожидается только 12 и 16 мая.

Третья неделя месяца существенных изменений не принесет – днем в городе будет плюс 15 – 18 градусов и пять дождливых дней. 18 и 20 мая осадки ожидаются днем, а с 19 по 22 мая – ночью.

Четвертая неделя принесет небольшое похолодание с плюс 20 до плюс 18 градусов. Ожидается три дождливых дня – 24, 26 и 27 мая.

По данным сервиса, 31 мая дождь будет идти весь день. При этом термометры покажут 18 градусов тепла.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщал, что в майские праздники будет много солнца и дождь. Температура воздуха будет меняться от плюс 8 до плюс 15 градусов.

В мае 2020 года была зафиксирована аномальная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге в мае 2020 года в отличие от 2021 года была аномально жаркой, с ливнями с грозами. Тогда воздух прогрелся до плюс 23 – 25 градусов.

Напомним, апрель по данным уральских синоптиков был аномально теплым.