На Урал идет аномальная жара: прогноз погоды в Екатеринбурге с 11 по 13 мая 2020 года

11 Май 2020 2020-05-11T11:49:06+03:00

Погода в Екатеринбурге с 11 по 13 мая 2020 года

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В Свердловскую область идет аномальная жара, а вместе с ней ливни и грозы. По данным уральского гидрометцентра, температура воздуха днем будет в районе+23…+25 градусов тепла.

В ночь на 12 мая, столбик термометра опустится до +13...+15 . Ожидается облачная погода с прояснениями, а скорость ветра составит от 1 до 6 м/с.

А вот в ночь на 13 мая ожидается от +12...+14 градусов, но уже днем потеплеет до +25. Ветер юго-западный от 3 до 9 м/с.

- 11-13 мая в Курганской и Свердловской областях сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, - отмечают синоптики уральского гидрометцентра.

Кроме этого 11-12 мая в большинстве районов Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ИСТОЧНИК KP.RU