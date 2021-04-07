В среду и четверг будет около +7, ночью похолодает до +2 с дождем и мокрым снегом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ожидается аномальное тепло. По данным гидрометцентра России, уже к пятнице, 9 апреля, воздух прогреется до +13 градусов. Выходные и вовсе станут «жаркими»: в субботу до +16, в воскресенье – 18 выше нуля.

Начало следующей рабочей недели также же порадует теплом. И в понедельник и во вторник синоптики обещают до +16 градусов. 7 и 8 апреля ожидается небольшой дождь, но потом пять дней без осадков.

В среду и четверг будет около +7, ночью похолодает до +2 с дождем и мокрым снегом.