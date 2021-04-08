В мае 2021 года россияне будут отдыхать 6 дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале апреля погода в Екатеринбурге напомнила горожанам, что еще не май месяц. Снег, дождь, 9-балльные пробки застали врасплох тех, кто едет на работу и по делам. По данным синоптиков, 8 апреля будет последний пасмурный день на этой неделе. Уже в пятницу выглянет солнце и потеплеет с плюс 3 до плюс 13 градусов. В выходные также будет тепло. «КП-Екатеринбург» уже писал об аномальном потеплении в регионе – по прогнозу температурных аномалий в этом месяце уральская столица превышает норму на градус.

К слову о мае и выходных, Роструд сообщил о целых шести выходных днях в мае. Отдыхающим интересно, какой будет погода на майские праздники в 2021 году в Екатеринбурге.

КОГДА ОТДЫХАЕМ

В 2021 году в мае россияне будут отдыхать шесть дней. Благодаря празднику Весны и Труда – 1, 2 и 3 мая, а Дню Победы – 8, 9 и 10 мая.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Сервис прогнозирует теплую и солнечную погоду на майские праздники в 2021 году.

Так, 1 мая в Екатеринбурге ожидается солнце и плюс 12 градусов днем. Осадков в этот день не ожидается.

2 мая пройдет дождь и будет чуть прохладнее – плюс 11 градусов. При этом сервис сообщает, что по ощущениям будет плюс 8 градусов.

В заключительный день первой тройки майских выходных – 3 мая – ожидается безоблачное небо, яркое солнце и теплая погода. Дневная температура воздуха составит плюс 11 градусов.

8 мая наступит настоящая весна. На радость екатеринбуржцам будет плюс 15 градусов.

9 мая – в День Победы – военные будут маршировать в центре города под дождем и при температуре плюс 15 градусов. Правда «по ощущениям» сервиса ожидается +10.

В последний праздничный выходной 10 мая осадков не будет, будет солнце и плюс 16 градусов.

GISMETEO

Этот сервис уверен, что погода на майские праздники в 2021 году также порадует екатеринбуржцев теплом.

С 1 по 3 мая в будет малооблачно, термометры покажут плюс 10–13 градусов. 1 и 3 мая пройдет небольшой дождь. Ночная температура воздуха составит плюс 3-4 градуса. На следующие три дня майских праздников в 2021 году сервис пока не составил прогноз погоды.

Дождь ожидается 1 и 3 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГОД НАЗАД В ТЕ ЖЕ ДНИ

Сервис «Яндекc.Погода» сообщает, что в 2020 году майские выходные были гораздо теплее – воздух прогрелся до плюс 26-27 градусов.

В начале месяца горожане уже пытались загореть. Леса и пляжи возле местных озер были заполнены отдыхающими и любителями жарить шашлыки.