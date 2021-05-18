В Екатеринбурге установилась аномально жаркая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 17 мая аномальная жара отступит всего на несколько дней и вернется уже в выходные – 22 и 23 мая.

В прошедшее воскресенье температура воздуха достигла 37 градусов.

Роспотребнадзор Свердловской области опубликовал памятку о том, как вести себя в жару на Урале, чтобы избежать перегрева и проблем со здоровьем.

Во-первых, необходимо как можно меньше времени находиться на улице и сократить время занятия спортом в жаркий день. Или вообще исключить физические нагрузки.

Во-вторых, во время жары на Урале лучше держать окна и форточки приоткрытыми, чтобы проветрить помещение, а также включить вентилятор.

Роспотребнадзор советует носить в жару светлую одежду из натуральных тканей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице нужно носить легкую и светлую одежду, чтобы не перегреться на солнце.

В пищу следует употреблять не очень калорийные продукты, мясо заменить рыбой и морепродуктами, кушать фрукты, овощи, а также пить достаточное для организма количество воды (примерно 1,5 литр), чая или морса. Роспортребнадзор не рекомендует пить газировку и другие напитки с большим содержанием сахара.

В-третьих, согласно памятке Роспотребнадзора, в жару на Урале не стоит посещать переполненные магазины и места массового скопления людей.

Спасением в жару на Урале станет прохладный душ. Что касается водоемов, то лучше купаться только в предназначенных для этого местах, где оборудованы пляжи и дежурят спасатели.

Ранее мы публиковали список пляжей Екатеринбурга и Свердловской области, где можно позагорать.