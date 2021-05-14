В Екатеринбурге ожидается до +34, в области - до +37 Фото: Алексей БУЛАТОВ

По прогнозу погоды на 15 и 16 мая в Екатеринбурге и Свердловской области самым жарким днем месяца станет воскресенье – температура поднимется до 37 градусов.

– На территории области на воскресенье ожидается температура +32...+37, но потом понемножку начнет спадать. В городе где-то около 34 градусов. На севере региона возможны кратковременные дожди. Ветер будет с порывами 15-17 метров в секунду в основном западный. Ночью станет попрохладнее градусов на 5, – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

Напомним, в субботу, 15 мая, по-прежнему будет аномально жаркая погода. Термометры покажут +30 градусов.

Аномальная жара, согласно прогнозу погоды, уйдет из Екатеринбурга после 17 мая.

Аномальная жара спадет после 17 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТЫ МЕДИКОВ

Погода в Екатеринбурге на май будет жаркой, медики советуют избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами, носить головной убор, а также светлую одежду из натуральных тканей, употреблять достаточное для организма количество воды и не пропускать прием лекарств.

– Прежде всего, нужно ориентироваться на состояние здоровья, – рассказали в пресс-службе Центральной городской больницы №2 в Екатеринбурге. – Есть очень хороший японский метод, который рекомендуют пенсионерам врачи – носить влажные белые платочки на шее. Это помогает охладить шейно-воротниковую зону. И человеку не так жарко.