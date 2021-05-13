Воскресенье станет самым жарким днем мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара пришла в Екатеринбург и Свердловскую область. По данным синоптиков, уже в эти выходные ожидается до +33 градусов. Меняться погода будет только после 17 мая.

Так, 15 мая с утра температура повысится с +15 до +29 градусов, а днем достигнет отметки 30. Будет солнечно и без осадков. Екатеринбуржцы традиционно отправятся на пляж за уральским загаром.

В черте города самые доступные места, где можно позагорать – пляжи у озера Шарташ и Верх-Исетского пруда.

Можно отдохнуть и на ближайших турбазах.

Ночью в субботу термометры покажут +16...+18 градусов.

16 мая, в воскресенье, днем будет +30...+33 градуса, малооблачно и без осадков. Ночью – плюс 16-18 градусов.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на июнь 2021 в Екатеринбурге.