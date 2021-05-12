В июне будет дождливо и +20 градусов тепла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше, чем через две недели придет лето. Июнь 2021 года в Екатеринбурге будет дождливым, но теплым. По прогнозу синоптиков, аномальной жары не ожидается, но не стоит искать в шкафу теплые вещи.

ЯНДЕКС.ПОГОДА

Сервис «Яндекс.Погода» прогнозирует минимум 17 дождливых дней. Но это не значит, что надо запасаться зонтами и дождевиками. Днем не будет лить как из ведра, а в большинстве случаев осадки ожидаются в ночное время. Термометры будут показывать +19...+20 градусов.

Так, в первую неделю июня 2021 в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями. Максимальная температура воздуха составит +21 градус днем, а ночью – плюс 14. Минимальная температура продержится на отметках +17 днем и +12 ночью.

Вторая неделя будет более солнечной. Осадки ожидаются только ночью. Воздух прогреется до +20 в дневное время и +15 в ночное.

Третья неделя июня 2021 в Екатеринбурге будет аналогичной. Правда будет больше облаков на небе и станет немного теплее +24 градуса днем и +16 ночью.

В последнюю неделю месяца термометры покажут от +19 до +25 днем и +15...+20 ночью. Днем дождя ждать не стоит, он пройдет после заката.

Аномальной жары не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

GISMETEO

Полный прогноз на июнь 2021 в Екатеринбурге на данном сервисе пока не доступен, но начало месяца будет теплым. С 1 по 9 июня в уральской столице будет облачно с прояснениями.

Дождь пройдет 1, 4, 8 и 9 июня днем. Термометры покажут от +18 до +20 градусов после рассвета и +10..+12 после заката.

Напомним, май в Екатеринбурге выдался аномально жарким. +30...+31 градус и освежающий ветер позволили горожанам отдохнуть на пляжах и загореть.