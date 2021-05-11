В Свердловскую область придет аномальная жара: как долго это продлится

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург и Свердловскую область пришла летняя жара. Региональное МЧС предупредило жителей об аномальных температурах. По данным уральских синоптиков, непривычная погода ожидается с 11 по 17 мая.

Заметно потеплело в первый день рабочей майской недели. Сразу после праздников, во вторник 11 мая, температура составила +24 градуса. В среду и четверг воздух прогреется до -28, а в пятницу +29 градусов. В выходные градусники термометров покажут +30 градусов.

В МЧС рекомендуют соблюдать правила безопасного поведения в условиях аномально жаркой погоды.

- Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. Обращаем внимание, что на территории Свердловской области с 30 апреля действует особый противопожарный режим, который полностью запрещает любые действия с открытым огнём. В связи с этим следует отказаться от выходов в лесную зону, использования открытого огня, разведения костров, - напоминают в ведомстве.

Также жителям региона советуют днем закрывать окна и шторы, а ночью проветривать помещения. Использование кондиционера снижает риск перегрева.

Просят пить больше воды, не оставлять животных в автомобилях.

Главный синоптики Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, откуда на Урале столь ранее лето.

- Мы прогнозируем аномально жаркую погоду, несвойственную для мая, до 17 мая, - прокомментировала Галина Шепоренко, главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС». - Потом должны пройти дожди и температура немного понизится на 5-8 градусов. Потепление связано с антициклоном, который стоит на месте и из-за этого постепенно прогревается. Солнца много, ветра нет. Перемешивания нет. Движение воздуха очень ослаблено, поэтому идет его прогрев. Условия для засушливости, высокой пожарной опасности сохраняются, - сказала она.

Если вы стали очевидцем пожара, возгорания в лесной зоне или горения сухой травы вдоль автотрасс, просим незамедлительно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».