Погода начнет меняться после 17 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переменчивая уральская погода давно перестала удивлять местных жителей. То в регион приходит аномальная жара, то резкое понижение температуры. Мы спросили главного синоптика региона о том, какая погода будет в Екатеринбурге во второй половине мая 2021.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

– До 17 мая простоит жаркая и сухая погода с температурой 25 – 30 и даже 32 градуса. Затем температура понизится в среднем градусов на 5, на 8. Можно сказать, что приблизится к норме. Временами будет идти дождь, – рассказала главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

Она добавила, что пока рано говорить о том, какие циклоны и антициклоны придут в регион. Известно, что пройдет атмосферный фронт.

GISMETEO

Помимо аномальной жары, о которой мы рассказывали в материале, в Екатеринбурге в мае 2021 ожидается нормальная для конца весны температура воздуха.

Так, по данным сервиса, c 17 по 21 мая температура составит +26..+28 градусов, а после понизится до +20 и +17 градусов днем.

Ночью будет +10...+14 градусов.

Дождь пройдет 18, 19, 22 и 25 мая.

В конце месяца будет четыре дождливых дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЯНДЕКС.ПОГОДА»

Еще один сервис обещает похолодание после 17 мая. Уже 18 мая температура опустится с +28 до +20 градусов. Будет пасмурно.

С 19 по 23 мая будем наблюдать понижение температуры с +23 до +16 градусов в дневное время. После 23 мая существенных изменений погоды не предвидится. 25 и 26 мая пройдут дожди.

По ночам температура будет колебаться от +9 до +15 градусов, сообщает сервис.