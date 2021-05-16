Уральские синоптики рассказали, когда спадет жара в Екатеринбурге

Такая ситуация до конца недели, осадков не стоит ждать до 29 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по-прежнему аномальная жара. В воскресенье 16 мая погода на Среднем Урале побила температурный рекорд. Термометры днем показали +32 градуса. Уральские синоптики рассказали, когда ждать похолодания.

В ближайшие дни, 17 мая температура воздуха будет +34, во вторник 18 мая +30 градусов. Такая ситуация до конца недели, осадков не стоит ждать до 29 мая. С тех пор начнутся грозы и проливные дожди.

30 мая плюс 18 градусов, а первый день календарного лета тоже встретит уральцев температурой плюс 20 и осадками.