Фото: Ксения Корякина

Собираясь в бассейн, не забывайте специальную шапочку, сланцы и медицинскую справку, такие условия традиционно были в бассейнах Екатеринбурга долгие годы. Почти год назад бассейны массово закрылись из-за пандемии, но все же возобновили работу и некоторые горожане с радостью вернулись на 25-метровые водные дорожки, а некоторые все еще думают, стоит ли. В какой бассейн Екатеринбурга можно сходить поплавать, сколько это будет стоить и какие справки нужны, рассказываем в материале.

ДИНАМО

Где: ул. Еремина, 12

Контакт: +7(343) 388-30-82, http://eskdinamo.ru/

Цена: 380 – 450 рублей за одно занятие (в зависимости от времени посещения), абонемент на 8 занятий 2600 – 3100 рублей

Бассейн Екатеринбурга имеет 2 дорожки по 25 метров, на которых можно плавать с 8:00 в будние дни, с 9:00 – в субботу и воскресенье. Плавать можно самостоятельно, либо обучаться с тренером. Есть занятия акваэробикой, инфракрасная сауна и массажное кресло.

Чтобы плавать в бассейне нужно предоставить справку об отсутствии болезней от терапевта и дерматолога. Детям до 10 лет – справку об обследовании на энтеробиоз.

Обязательные атрибуты – купальник, шапочка и сланцы.

Продолжительность сеанса 45 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЮНОСТЬ

Где: ул. Куйбышева, 32а

Контакт: +7(343) 251-21-55, http://юность.екатеринбург.рф/facilities/pool

Цена: 360 – 400 рублей за одно посещение.

Один из самых больших бассейнов Екатеринбурга – «Юность» – это 8 дорожек длиной 50 метров. Также в здании спортивного комплекса есть детский бассейн «Юнга».

В «Юности» проходят как индивидуальные занятия по плаванию, так и групповые. Можно плавать самостоятельно без тренера – сеансы проходят каждые 45 минут с 6:30 по будням и с 10:15 по выходным.

Взрослым посетителям медицинская справка для бассейна не нужна. Детям за 250 рублей сделают анализ на энтеробиоз. Готовность 4-6 дней.

Без специальной купальной шапочки не пустят.

– Вход в бассейн исключительно в масках. Просьба сохранять социальную дистанцию 1,5 метра, как на входе, так и в самом здании бассейна, – написано на сайте «Юности».

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

Где: ул. Коминтерна, 14а

Контакт: +7(343) 375-93-84, https://sport.urfu.ru/activity/sportivnye-sooruzhenija/bassein-universitetskii/

Цена: разовое посещение стоит 330 – 350 рублей. Продаются абонементы на 4, 8, 12 и 24 занятия. Стоят они 1280, 2320, 3240 и 5520 рублей соответственно.

Еще один большой бассейн Екатеринбурга – бассейн Уральского федерального университета. 6 дорожек длиной в 25 метров. Здесь можно плавать не только студентам УрФУ, 45-минутные сеансы доступны всем желающим.

Первый сеанс в 6:30, последний в 20:45. При себе необходимо иметь справку от терапевта или педиатра, обязательный атрибут помимо купальника – плавательная шапочка.

В бассейне уточнили, что за сутки воду обновляют более двух раз.

До июля 2020 года бассейны были закрыты из-за пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАЛИНИНЕЦ

Где: ул. Краснофлотцев, 48

Контакт: +7(343) 331-38-16, https://калининец.екатеринбург.рф/basseiny/bolshoi-bassein

Цена: 300 – 350 рублей в зависимости от времени суток, абонемент на 8, 12 и 20 занятий стоит от 2400 рублей

50-метровый бассейн Екатеринбурга заполнен артезианской водой. Поплавать на одной из 8 дорожек можно ежедневно с 7:00 до 22:45.

Посетителям выдают электронные браслеты.

При себе нужно иметь справку от терапевта или педиатра, купальник, сланцы и шапочку.

Помимо свободного плавания, в бассейне проводятся занятия по аквааэробике, детские групповые занятия, фитнес и аква для беременных.

СК «УРАЛ»

Где: ул. Комвузовская, 9

Контакт: +7(343) 227-57-47, https://ск-урал.екатеринбург.рф/

Цена: от 350 рублей

Большой бассейн Екатеринбурга имеет 6 дорожек длиной 25 метров и работает с 6:30 часов. 45-минутные сеансы проходят с понедельника по пятницу до 22:00. Запись на разовые посещения осуществляется заранее по телефону на конкретную дату и время.

В бассейн не пускают без специальной плавательной шапочки.

Кожный осмотр медики проводят прямо на территории бассейна.

ОЛИМПИЕЦ

Где: ул. Шаумяна, 80,

Контакт: +7(343) 295-61-62, +7(343) 234-64-45, http://www.uor-ekb.ru/ob-uchilishhe/struktura-uor/usk-olimpiec/

Цена: 400 рублей за 45 минут, абонемент на 4 занятия – 1400 рублей

Бассейн расположен в универсальном спортивном комплексе Екатеринбурга «Олимпиец». Плавать можно на шести дрожках по 25 метров. Температура воды +27,5 градусов.

Автоматическая система водоподготовки контролирует содержание хлора в воде.

Возможно как самостоятельное плавание, так и занятия с тренером, есть программы по коррекции осанки и фигуры, аквааэробика для беременных.

Медосмотр можно пройти в местном медкабинете за 200 рублей. Срок действия справки – 6 месяцев.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ

Где: ул. Кирова, 71

Контакт: +7(343) 242-54-12, https://www.vizsport.ru/

Цена: 380 – 440 рублей за одно посещение по будням в зависимости от времени суток и 440 по выходным.

Бассейн спортивного центра «Верх-Исетский» в Екатеринбурге – это большой и малый бассейны. Малый открыт только для детей. Большой – для всех. Он имеет длину 24 метра и 6 дорожек. Поплавать можно с 7:20 до 21:20.

Температура воды +27..+28 градусов.

Справка выдается терапевтом спорткомплекса перед посещением бассейна. Стоимость 60 рублей, срок действия – 4 месяца.

Что нужно: купальник, шапочка, сланцы, полотенце, мыло.

Самые ранние занятия начинаются в 6:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАССЕЙН ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ

Где: пр. Ленина,1

Контакт: +7(343) 278-77-77, +7(343) 290-22-52 https://dm-centre.ru/basseyn/

Цена: 370 рублей – разовое посещение, 1100, 1300 или 1500 – взрослый абонемент на 4 занятия в зависимости от времени посещения, 880 – детский абонемент

Свободное плавание, как и индивидуальные, и групповые занятия в бассейне Дворца молодежи Екатеринбурга доступны с 7:20 до 21:40. Шесть дорожек длиной 25 метров.

С собой: купальник, шапочка, сланцы, принадлежности для душа, индивидуальная защитная маска.

Для посещения бассейна нужна справка от терапевта — оформляется в любой медицинской организации, в том числе в медкабинете Дворца молодежи (100 рублей). Действительна 3 месяца.

Также необходимо предоставить небольшую фотографию для оформления пропуска.

PORT FITNESS

Где: ул. Волгоградская, 20

Контакт: +7(343) 288-74-77, https://portfitness.ru/

Цена: разовое посещение 1500 рублей без ограничений по времени, абонемент на 6 месяцев – 27000 и на 12 месяцев – 42000 рублей

Бассейн фитнес-центра в Екатеринбурге имеет 6 дорожек длиной 25 метров. Заниматься можно по будням с 07:00 до 23:00, в выходные с 08:00 до 22:00. Медицинскую справку предъявлять не нужно, в бассейне проводится трехступенчатая система очистки: песок, реагенты и инфракрасное облучение.

FRESH FITNESS

Где: ул. Бажова, 28

Контакт: +7(343) 278-84-82, https://fresh-fitness.ru/

Цена: посещение от 2000 рублей в месяц при покупке абонемента

Плавать в бассейне жителям и гостям Екатеринбурга можно с 7:00 в будние дни и с 8:00 в выходные. Осмотр врача перед посещением бассейна можно пройти на месте.