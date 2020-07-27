В Екатеринбурге открываются бассейны: куда можно сходить

С 23 июля в Екатеринбурге начали открываться бассейны по указу губернатора.

27 июля открылся бассейн «Юность». 28 июля начинает работу «Калининец», а бассейн «Университетский» открылся еще 23 июля.

Сотрудники спорткомплексов убедительно просят соблюдать предусмотренные эпидемиологические меры: ограниченно количество человек на дорожке, обязательно наличие маски. Вход разрешен только лицам до 65 лет и по предварительной записи.

Открывшиеся бассейны

1. «ЮНОСТЬ»

Адрес: улица Куйбышева, 32а

Телефон: +7 (343) 251–21–55

Сайт

Постоянное расписание в разработке.

Режим работы бассейна с 27.07.2020 по 02.08.2020:

Понедельник, вторник, среда, пятница - сеансы:

10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13.15 / 14.00 / 18.30 / 19.15 / 20.30

Понедельник и среда сеанс:

7:15

Суббота сеансы:

8:00 / 8:45 / 9:30 / 10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13:15 / 14:00

Воскресенье: выходной

С 3 августа в бассейне начинают функционировать детские группы. Записаться можно по ссылке.

В бассейнах нужно соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:

– вход только в маске по предварительной записи

– до 2 человек на дорожке

– измерение температуры на входе

Стоимость сеанса: от 160 до 380 рублей

2. «КАЛИНИНЕЦ»

Адрес: улица Краснофлотцев, 48

Телефон: +7 (343) 331–38–16

Сайт

Режим работы:

С 28 июля большой бассейн работает в обычном рабочем графике с 7:00 до 23:00. Детский бассейн закрыт.

Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:

– Доступ в Бассейн и пребывание на объекте строго в медицинских масках

– Ожидание и пребывание в холле бассейна запрещено, на входе у каждого посетителя измеряются показания температуры.

– Социальная дистанция 1,5 метра как на входе в Бассейн, так и в самом здании Бассейна.

– Доступ на места переодевания, к шкафчикам в раздевалках и в душевых кабинках обозначены специальными ограничительными лентами.

– Плавание разрешено детям и взрослым людям до 65 лет, на данную категорию населения распространяются ограничения по Свердловской области.

Стоимость сеанса: от 200 до 700 рублей

3. Бассейн «Университетский»

Адрес: улица Коминтерна, 14а

Телефон: +7 (343) 375–97–10

Сайт

Режим работы: с 6:30 до 22:00

Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:

– 45-минутная санобработка по графику в 8:45, 11:45, 14:45, 17:45

– 15 человек – максимальное количество человек для одного сеанса

– обязательное наличие масок

– вход лицам до 65 лет

Стоимость сеанса: от 210 до 350 рублей

Бассейны начали открываться в конце июляФото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейны открытого типа:

4. Комплекс термальных бассейнов «Баден-Баден»

Адрес: ул. Зимняя, 23

Сайт

Телефон: 8 (343) 363-33-33

Режим работы:

Пн-чт: с 9:00 до 11:00

Пт-сб: с 9:00 до 12:00

Бани, сауны и детская комната НЕ РАБОТАЮТ.

Предварительная запись не нужна. Посещение в порядке живой очереди. При полной загрузке комплекса ожидание в очереди составляет не менее 60 минут.

Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:

– измерение температуры на входе

– вход только в маске

– Ограничение по количеству человек на территории комплекса. Загруженность можно проверить на сайте в разделе «Контакты».

5. Комплекс CUBA BEACH CLUB

Адрес: пер. Большой конный полуостров, 6

Телефон: 8 (343) 361-88-08, +7(343)361-88-85

Сайт

Режим работы:

Пн-пт: с 10:00 до 23:00

Сб-вс: с 9:00 о 21:00

Дети до 17 лет – только в сопровождении взрослых.

Стоимость входа: от 400 до 700 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно. Неограниченное посещение в течение всего дня. Плед для сидения предоставляется бесплатно.