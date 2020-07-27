В Екатеринбурге открываются бассейны: куда можно сходить
С 23 июля в Екатеринбурге начали открываться бассейны по указу губернатора.
27 июля открылся бассейн «Юность». 28 июля начинает работу «Калининец», а бассейн «Университетский» открылся еще 23 июля.
Сотрудники спорткомплексов убедительно просят соблюдать предусмотренные эпидемиологические меры: ограниченно количество человек на дорожке, обязательно наличие маски. Вход разрешен только лицам до 65 лет и по предварительной записи.
Открывшиеся бассейны
1. «ЮНОСТЬ»
Адрес: улица Куйбышева, 32а
Телефон: +7 (343) 251–21–55
Постоянное расписание в разработке.
Режим работы бассейна с 27.07.2020 по 02.08.2020:
Понедельник, вторник, среда, пятница - сеансы:
10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13.15 / 14.00 / 18.30 / 19.15 / 20.30
Понедельник и среда сеанс:
7:15
Суббота сеансы:
8:00 / 8:45 / 9:30 / 10:15 / 11:00 / 11:45 / 12:30 / 13:15 / 14:00
Воскресенье: выходной
С 3 августа в бассейне начинают функционировать детские группы. Записаться можно по ссылке.
В бассейнах нужно соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ
Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:
– вход только в маске по предварительной записи
– до 2 человек на дорожке
– измерение температуры на входе
Стоимость сеанса: от 160 до 380 рублей
2. «КАЛИНИНЕЦ»
Адрес: улица Краснофлотцев, 48
Телефон: +7 (343) 331–38–16
Режим работы:
С 28 июля большой бассейн работает в обычном рабочем графике с 7:00 до 23:00. Детский бассейн закрыт.
Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:
– Доступ в Бассейн и пребывание на объекте строго в медицинских масках
– Ожидание и пребывание в холле бассейна запрещено, на входе у каждого посетителя измеряются показания температуры.
– Социальная дистанция 1,5 метра как на входе в Бассейн, так и в самом здании Бассейна.
– Доступ на места переодевания, к шкафчикам в раздевалках и в душевых кабинках обозначены специальными ограничительными лентами.
– Плавание разрешено детям и взрослым людям до 65 лет, на данную категорию населения распространяются ограничения по Свердловской области.
Стоимость сеанса: от 200 до 700 рублей
3. Бассейн «Университетский»
Адрес: улица Коминтерна, 14а
Телефон: +7 (343) 375–97–10
Режим работы: с 6:30 до 22:00
Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:
– 45-минутная санобработка по графику в 8:45, 11:45, 14:45, 17:45
– 15 человек – максимальное количество человек для одного сеанса
– обязательное наличие масок
– вход лицам до 65 лет
Стоимость сеанса: от 210 до 350 рублей
Бассейны начали открываться в конце июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Бассейны открытого типа:
4. Комплекс термальных бассейнов «Баден-Баден»
Адрес: ул. Зимняя, 23
Телефон: 8 (343) 363-33-33
Режим работы:
Пн-чт: с 9:00 до 11:00
Пт-сб: с 9:00 до 12:00
Бани, сауны и детская комната НЕ РАБОТАЮТ.
Предварительная запись не нужна. Посещение в порядке живой очереди. При полной загрузке комплекса ожидание в очереди составляет не менее 60 минут.
Установленные меры безопасности в период пандемии коронавируса:
– измерение температуры на входе
– вход только в маске
– Ограничение по количеству человек на территории комплекса. Загруженность можно проверить на сайте в разделе «Контакты».
5. Комплекс CUBA BEACH CLUB
Адрес: пер. Большой конный полуостров, 6
Телефон: 8 (343) 361-88-08, +7(343)361-88-85
Сайт
Режим работы:
Пн-пт: с 10:00 до 23:00
Сб-вс: с 9:00 о 21:00
Дети до 17 лет – только в сопровождении взрослых.
Стоимость входа: от 400 до 700 рублей. Дети до 3-х лет бесплатно. Неограниченное посещение в течение всего дня. Плед для сидения предоставляется бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU