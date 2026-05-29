Мятежный отец Сергий* выйдет на свободу и сбежит в тайные скиты

Николай Романов* выйдет на свободу в июле 2026 года

Бывший настоятель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов*) выйдет на свободу из исправительной колонии № 13 Нижнего Тагила в июле 2026 года. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили два независимых друг от друга источника из окружения мятежного схиигумена.

Отлученный от церкви бывший настоятель монастыря практически завершил отбывать свой срок за самоуправство, склонение к самоубийству, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. По совокупности преступлений Романов* был приговорен к 6 годам 11 месяцам заключения в колонии общего режима.

По словам послушников, остаток жизни 71-летний Николай Романов* проведет в своих тайных скитах.

– Освобождения отца Сергия* будет тайным. Он уедет в те места, куда можно добраться лишь на лодке или на вертолете. Он больше не будет вести службы или исповеди. В ИК-13 к нему на свидания ходили сестры, – рассказал собеседник «КП-Екатеринбург».

Николай Романов* родился в 1955 году в селе Криуша Горьковской области. В 80-е он служил в полиции, но в итоге был приговорен к 13 годам заключения за убийство.

Освободившись в 1997 году, Романов* сумел скрыть свое уголовное прошлое и поступил в семинарию. После этого начался его стремительный карьерный взлет в РПЦ. Уже в 2000 году Романов* стал схимонахом, а позже — настоятелем строящегося женского монастыря в Среднеуральске.

ШТУРМ И ЗАХВАТ ОБИТЕЛИ

Отец Сергий, как называли схимонаха прихожане, был духовником многих известных людей. Среди них, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская, известный хоккеист Павел Дацюк, актер «Уральских пельменей» Сергей Соколов и многие другие.

Переломным в истории монастыря и Романова* стал 2020 год. С началом пандемии коронавируса отец Сергий записал на видео проповедь, в которой проклял всех, кто выступает за закрытие храмов, и назвал вакцинацию «сатанинским чипированием». Это привело к открытому конфликту с руководством РПЦ, в результате которого в июле его лишили сана и отлучили от церкви.

В июле 2020 года отца Сергия* лишили сана

Однако, не признав это решение, отец Сергий фактически захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь, выставив по периметру охрану из казаков и верных сторонников.

Противостояние продлилось несколько месяцев и завершилось лишь в декабре штурмом монастыря и задержанием Романова и его пирщика Всеволода Могучева.

ПРОСИЛ О ПОМИЛОВАНИИ

Затем последовала череда уголовных дел. В 2021 году Измайловский суд Москвы приговорил Романова* к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу вероисповедания.

Следствие установило, что своими проповедями экс-священнослужитель призывал монахинь и прихожан к суициду. В 2023 году к этому сроку добавили еще 3,5 года (общий срок составил 7 лет. - Прим.ред.) за возбуждение ненависти и вражды по отношению к представителям другой веры. Позже Мосгорсуд смягчил наказание и сократил срок на один месяц.

Весной 2026 года Росфинмониторинг внес Николая Романова* в перечень террористов и экстремистов. Известно, что, оказавшись в ИК-13, бывший схиигумен пытался попросить помилования у президента и даже просился добровольцем на СВО, но получил отказ из-за возраста.

Напомним, что в июне 2020 года в Среднеуральском женском монастыре напали на Ксению Собчак и ее съемочную группу.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

