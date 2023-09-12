Бизнес-леди и настоящие красавицы: как выглядят и чем занимаются жены «Уральских пельменей»

Только посмотрите, как молодо они выглядят! Фото: соцсети

Большинство актеров «Уральских пельменей» около 20 лет счастливы в браке со своими вторыми половинками. Жены юмористов редко появляются на публике. Кто-то из них ведет свой блог и побеждает в конкурсах красоты, кто-то имеет свой бизнес, а кто-то полностью погружен в материнство. «КП-Екатеринбург» расскажет, чем живут и занимаются супруги «Уральских пельменей».

ЖЕНА ИСАЕВА – ФОТОМОДЕЛЬ

Вторая половинка Сергея Исаева Ирина – фотомодель и настоящая красавица. Супруги живут в гражданском браке. До знакомства с Ириной юморист был год женат на кавээнщице из Астрахани по имени Евгения.

В свободное от хлопот по дому время Ирина участвует в фотосессиях и занимается творчеством. Фото: соцсети

С Ириной Сергей познакомился в ночном клубе в 2010 году. Для обоих это была любовь с первого взгляда. Вскоре супруги начали жить вместе. В 2013 году у них родился первый сын – Елисей, в 2016 на свет появился младшенький – Савелий.

Сергей и Ирина воспитывают двоих сыновей. Фото: соцсети

В социальных сетях Ирины можно найти огромное количество профессиональных фотосессий. Она ведет свой блог, но большую часть времени посвящает семье и детям. А свободное время отдает творчеству и рисует картины.

Супруги придерживаются правила «счастье любит тишину» и редко публикуют совместные фото. Исаев лишь иногда оставляет на своей страничке поздравления супруге с днем рождения.

Сергей и Ирина познакомились в ночном клубе. Фото: соцсети

- Любим тебя и обещаем любить еще больше! Все остальное лично, - скромно подписывает семейное фото юморист.

Ирина Исаева ведет свой блог. Фото: соцсети

ЖЕНА РОЖКОВА – БИЗНЕС-ЛЕДИ

Андрей Рожков и его жена Эльвира уже 27 лет идут по жизни рука об руку. Они познакомились благодаря общим друзьям. 52-летнему юмористу тогда было всего 25 лет, он отучился на сварщика и работал на стройке, а в свободное время играл в КВН.

Андрей и Эльвира Рожковы вместе уже 27 лет. Фото: из архива актера

Эльвире только исполнилось 20, она училась на астрофизика в Уральском государственном университете и, будучи симпатичной студенткой, сразу же покорила сердце юмориста. А он, как рассказывал ранее сам юморист, привлек ее внимание мужественностью и автомобилем «Чебурашка».

Эльвира и Андрей познакомились благодаря общим знакомым. Фото: из архива актера

В 2000-м году Андрей и Эльвира обручились. Сейчас они воспитывают троих сыновей: Семена, Петра и Макара. Эльвира много времени уделяет детям и дому, а параллельно занимается бизнесом – у нее гончарная мастерская, где она создает изделия из глины.

Эльвира редко появляется на публике. Фото: из архива актера

- Больше всего в Эльвире я ценю ее любовь к детям, благоразумие, спокойствие и умение создавать и поддерживать домашний уют. А когда она смеется нам моими шутками – это лучший комплимент для меня, - рассказывает о супруге «КП-Екатеринбург» Андрей Рожков.

Эльвира Совмещает материнство с владением гончарной мастерской. Фото: из архива актера

ЖЕНА МЯСНИКОВА – КОРОЛЕВА МИРА

Супруги Мясниковы считаются одной из самых красивых пар «Уральских пельменей». Вячеслав и Надежда познакомились в студенчестве благодаря КВН. Мясников, который тогда был тогда капитаном команды «Парни с лесоповала», сразу запал на очаровательную студентку и пригласил ее в команду. Любовь и трепет супруги смогли пронести через 20 лет семейной жизни, а в июле прошлого года отметили фарфоровую свадьбу.

21 июля 2023 года Мясниковы отметили 21 год супружеской жизни. Фото: предоставил Вячеслав Мясников

Надежда Мясникова отучилась на инженера-технолога и экономиста. До первой беременности она работала в банке, а потом всю себя посвятила семье. В 2010 году у супругов родились близнецы Максим и Костя, а спустя семь лет на свет появился третий сын Никита.

Однако осенью прошлого года 40-летняя Надежда Мясникова неожиданно решила сменить амплуа домохозяйки и приняла участие в международном конкурсе красоты Lady World и стала победительницей в номинации «королева мира 2022».

Надежда прекрасно выглядит в свои 40 лет. Фото: предоставил Вячеслав Мясников

Красотой своей супруги не перестает восхищаться и сам «уральский пельмень». Вячеслав Мясников постоянно задаривает жену букетами цветов и пишет ей любовные послания, трогательно называя: «моя королева!».

Ранее Надежда рассказывала «КП-Екатеринбург», как ей удается так молодо выглядеть в 40 лет.

В 2022 году Надежда завоевала корону на всемирном конкурсе красоты. Фото: Lady World 2022

- За это спасибо маме с папой. У них прекрасная генетика. Мне остается только сохранять природную красоту и молодость, которые передались по наследству. Стараюсь хотя бы два раза в неделю ходить в спортзал на фитнес либо пилатес, не есть вредную пищу и не есть на ночь, - делится Надежда.

У Мясниковых трое сыновей. Фото: предоставил Вячеслав Мясников

ЖЕНА СОКОЛОВА – ЮМОРИСТКА

Со второй супругой Ксенией Ли основатель «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов вместе уже 17 лет. До этого он был женат на девушке по имени Наталья, с которой познакомился в стройотряде. От первого брака у Дмитрия 31-летний сын Александр и 21-летняя дочь Анна.

Ксения Ли гастролирует вместе с Дмитрием и пишет ему шутки. Фото: соцсети

Второй женой Дмитрия стала актриса команды КВН «Ирина Михайловна». Гражданка Казахстана Ксения Ли моложе Дмитрия на 23 года. Супруги познакомились в 2006 году на игре КВН. Девушка выступала за студенческую команду, а мэтр «Сокол» сидел в жюри.

Ксения моложе Дмитрия на 23 года. Фото: соцсети

8 сентября 2011 года Дмитрий и Ксения поженились. Через год у них появилась дочь Мария, в 2015 году, прямо в 50-летний юбилей Дмитрия, родился сын Иван, а в 2017 году Ксения подарила мужу младшенькую Софию.

Ксения не отступила от юмора. Она нередко пишет шутки и сценарии к номерам супруга и регулярно ездит с ним на гастроли. В своих соцсетях 35-летняя жена Соколова с удовольствием делится памятными моментами, связанными с детьми и супругом.

У Дмитрия и Ксении трое детей. Фото: соцсети

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