«Брекоткин пошел на страшные жертвы»: «Уральские пельмени» раскрыли детали съемок первого сериала

Проект с Дмитрием Брекоткиным в главной роли выйдет на СТС. Фото: пресс-служба СТС

В Екатеринбурге стартовали съемки комедийного сериала «Мама будет против». Над его созданием работает команда «Уральских пельменей». О создании проекта «КП-Екатеринбург» рассказал актер и автор номеров Роман Постовалов.

- Это будет ситком. Главными героями в нем станут полюбившиеся всем герои: «теща» Дмитрия Брекоткина, семейная пара, которую играем мы с Ксюшей Корневой, и свекор – Сергей Ершов. Возможно, кто-то еще из ребят из нашего коллектива присоединится, - поделился Роман Постовалов.

Съемки ситкома «Мама будет против» полностью пройдут в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СТС

Комедия будет состоять из 13 серий и выйдет на СТС. В центре сюжета грузчик Николай (Роман Постовалов), который в строительном магазине роняет тяжелые коробки на клиентку Наталью (Ксения Корнева), а до этого успевает насолить еще и ее родителям – Тамаре Игоревне (Дмитрий Брекоткин) и Сергею Геннадьевичу (Сергей Ершов). После инцидента возмущенная Тамара Игоревна грозится лишить Николая и работы, и жилья. Но чтобы исправить ситуацию, герой придумывает гениальный план и решает приударить за Натальей.

По словам Романа Постовалова, сериал может выйти уже этой осенью. Фото: пресс-служба СТС

По словам Сергея Ершова, на съемки сериала «Уральских пельменей» вдохновили и сами зрители.

- В соцсетях были комментарии: «Снимайте уже сериал!». В итоге появилась комедия с пельменским юмором и неожиданными фантазиями героев, - говорит актер. - Мы немного сомневались и волновались, как зритель воспримет Брекоткина в образе Тамары Игоревны, но фокус-группа пилотной серии показала, что эта героиня аудитории нравится.

В съемках также примет участие актер и автор шуток «Уральских пельменей» Сергей Ершов. Фото: пресс-служба СТС

Создатели сериала признаются: самому же Дмитрию Брекоткину пришлось идти на страшные жертвы ради съемок.

- Нам пришлось выщипать Диме брови, - раскрывает детали художник по гриму Екатерина Крыльцова. - Это ад! Ему было очень больно. Также нам пришлось сбрить Диме волосы на руках и груди, потому что у некоторых костюмов есть открытый ворот и высокие рукава.

Проект «Мама будет против» будет полностью снят в Екатеринбурге. В съемках будут задействованы не только улицы города, но и местные павильоны

Кадры со съемок в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СТС

Кадры со съемок в Екатеринбурге. Фото: пресс-служба СТС

- На площади 600 квадратных метров художники создали декорации двух квартир героев и лестничной площадки, а сцены в магазине, где работает Николай, снимут на действующем складе торгового центра, - рассказали создатели проекта.

Они также обещают, что кроме актеров «Уральских пельменей» в сериале появятся и другие уральские актеры.

Для съемок сериала Дмитрию Брекоткину пришлось идти на большие жертвы. Фото: пресс-служба СТС

Напомним, коллектив «Уральские пельмени» был создан в 1993 году как команда КВН и стал одним из самых главных любимчиков у поклонников легендарной передачи. В 2009 году артисты решили покорить новые высоты и создали свое шоу. И вот уже почти 15 лет концертные программы показывают по СТС, а артисты с успехом ездят на гастроли.

В эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» мама Дмитрия Брекоткина призналась, что женские образы артист начал играть еще в школе, а также поделилась воспоминаниями о его детстве.

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