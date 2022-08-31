Актер также рассказал о семейной жизни и почему не хочет, чтобы «Реальные Пацаны» заканчивались Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Ершов полюбился многим благодаря «Уральским пельменям». Он стоял у истоков шоу еще в КВН и все эти годы придумывает для него номера и шутки. Но широкую известность Сергей приобрел благодаря роли Иваныча – отца главной героини в сериале «Реальные Пацаны». Перед премьерой девятого сезона на ТНТ Сергей Ершов дал интервью «КП-Екатеринбург». Актер рассказал о секретах семейной жизни, сильнейшей никотиновой зависимости, а также ответил на критику Вячеслава Мясникова и почему не хочет, чтобы «Реальные Пацаны» заканчивались.

Проект «Реальные Пацаны» отмечает 12 лет. Фото: пресс-служба ТНТ

«ТОЧКУ СТАВИТ ЗРИТЕЛЬ»

- «Реальным пацанам» исполняется 12 лет и по-прежнему зрители с нетерпением ждут продолжения. В чем заключается такой успех?

- Я думаю, зритель, который с нами с самого начала, растет вместе с героями. А новым зрителям интересна эта история, потому что она пропитана жизнью, в ней каждый может узнать себя.

- Чему сериал может научить?

- Каждая серия построена на том, что наш главный герой Коля сначала «косячит», а потом всю серию это исправляет. Мне кажется, это учит тому, что, во-первых, не надо косячить и всегда помнить, что любые твои действия имеют последствия. Ну, а если уж «накосячил», то, как Коля, исправлять свои косяки и идти дальше по жизни с улыбкой, не взирая ни на что.

Сергей признается, что не хочет, чтобы съемки «Реальных пацанов» заканчивались. Фото: страница Сергея Ершова «ВКонтакте»

- Девятый сезон собирает «золотой состав». А вам не кажется, что на этом самое время поставить красивую точку?

- Мне кажется, точку ставит зритель. Если новый сезон пройдет «на ура», и будут хорошие отклики, то зачем закрывать то, что всем нравится. А по мне, пусть снимают хоть 15 сезонов, хоть 20.

- Не надоедает сниматься в одном проекте столько лет?

- В «Реальных Пацанах» шикарная съемочная группа во главе с Жанной Кадниковой. На площадке никогда нет никакого крика, мата, наоборот, очень весело и спокойно. Все – друзья. Я на многих площадках побывал. Есть такие, на которых действительно тяжело сниматься. Где-то режиссёр напыщенный, где-то оператор непрофессиональный, где-то просто бардак. А на съемках «Реальных пацанов» я и работаю и отдыхаю душой и телом. Конечно, не хочется, чтобы такая работа заканчивалась.

Чаще всего форс-мажоры на площадке случались из-за неопытных актеров. Фото: пресс-служба ТНТ

- А форс-мажоры часто на съемках случались?

- Случались, конечно. Самые яркие истории были связаны с неопытными молодыми актерами, которых приглашали сыграть в одной-двух сценах. Один раз мы снимали сцену в лесу. По сюжету Иваныч привез туда пацанов и какого-то гостя. Одному из присутствующих стало плохо, и ему вызвали врача. А врача играл какой-то пермский актер, которому нужно было сказать всего одну фразу, типа: «У вас жар, сейчас я вам поставлю укол». Не знаю, что с этим актёром произошло, но он так сильно разволновался, что не мог ее произнести. Сначала он почему-то ее кричал, потом начинал сильно потеть, потом чуть ли не сознание потерял. Делали больше 20 дублей. И на подмену никого не вызвать, мы же в лесу. В итоге попросили в этого врача переодеться нашего осветителя. Он с первого дубля все сделал, съемочная площадка ему дружно аплодировала.

По мнению актеры у «пельменей» особенный юмор Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШУТКИ В «ПЕЛЬМЕНЯХ» УЖЕ НЕ ТЕ?

- Вас любят не только по роли Иваныча, но и благодаря «Уральским Пельменям». А вы как чувствуете, какой проект принес вам большую популярность?

- Я думаю, что именно «Пацаны» принесли мне широкую известность. В «Пельменях» я все равно на вторых ролях. За концерт я могу один раз выйти на сцену, а в «Пацанах» все-таки одна из главных ролей. Поэтому, когда проект вышел на экраны, меня стали чаще узнавать и значительно больше людей стали подходить на улицах, чтобы сфотографироваться.

- Этот проект полюбился народу. Так было всегда или все же был период, когда вас, так сказать, закидывали помидорами?

- Такой период, мне кажется, был у всех. Когда мы только начали играть в КВН, нас очень полюбила квновская тусовка. А вот московская публика, особенно жюри и первые ряды почетных гостей, не воспринимали наши шутки. У нас действительно был специфический юмор, как его окрестила тусовка – «космический». Но со временем, мы стали вставлять уже более понятные зрителю шутки, что и позволило нам стать чемпионами. Но тот, «уральский», «космический» юмор у нас был остаётся и будет всегда. На то мы и «Пельмени».

Сергей Ершов с смомента основания пишет шутки для шоу и придумываеь номера Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне кажется, у «Пельменей» вообще нет хейтеров. Почему так выходит?

- Есть, но, действительно, не много. Хейтят ведь что? То, что пОшло, или не смешно. С пошлостью у нас порядок – у нас её практически нет. А насчёт не смешно – мы постоянно над этим работаем. Мы уже на этапе создания номеров включаем самоцензуру и нещадно убираем несмешное. Дальше проверяем весь юмор на екатеринбургском зрителе, и только то, что понравилось ему, везём в Москву. И уже по результатам московских съёмок монтируем окончательный вариант, который увидит страна. Вот такое сито.

- Мне кажется, что проект любят за приближенные к народу образы.

- Да, мы максимально стараемся быть приближенными к народу. Хотя мне лично нравится писать и играть не только то, что происходит в жизни, но и какую-то «небывальщину» придумывать. Например, как два бобра собрались помянуть своего друга, который в виде шубы висит у людей в шкафу. Такие «небывальщины» и делают нас «Пельменями».

- А вы в коллективе часто спорите друг с другом по поводу шуток?

- В самом начале, когда мы только учились юмору, у нас было много споров, даже до оскорблений и ссор доходило. Но это все в прошлом. Сейчас у всех огромный опыт, и мы стараемся больше доверять друг другу. У нас даже есть железное правило, если актеру шутка не нравится, он все равно выходит и делает ее. А дальше, как зал оценит.

Вячеслав Мясников и Андрей Рожков гастролируют отдельно от коллектива, но продолжают играть с «Уральскими пельменями» на концертах в Екатеринбурге и Москве Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вячеслав Мясников в одном из интервью «КП-Екатеринбург» говорил, что шутки в шоу уже не такие смешные. Как вы отнеслись к его словам?

- В, общем-то, никак. Возможно, он свое творчество имел в виду.

- Вам, как автору, не было обидно?

- Мне нет. Я не считаю свои номера и номера шоу несмешными. Знаете, у кого-то может сработать тот фактор, что сейчас юмора стало очень много. И поэтому на общем фоне кому-то может так показаться.

- А вы с Вячеславом этот момент никак не обсуждали? Вы были удивлены его словам?

- Он честен с собой и говорит так, как считает. Мы с ним это не обсуждали. А что мы скажем? «Ты почему так сказал?» А он ответит: «Я так считаю». А мы: «Не говори, как ты считаешь!» (Смеется).

Сергей признается, что его не пугают мысли о смерти и старости. Фото: страница Сергея Ершова «ВКонтакте»

«СМЕРТЬ И СТАРОСТЬ МЕНЯ НЕ ПУГАЮТ»

- Вам недавно исполнилось 55 лет. Вы рассказывали, что с возрастом стали ленивы…

- Лень ведь бывает разная. Вот мне сейчас, например, лень повторяться. Лет восемь назад я ставил мюзикл «Выпускной» во «Дворце молодежи». Кастинг проводил по всему городу, очень много сил и времени в него вложил. Я мечтал о глобальной постановке, я ее сделал. Но больше этим заниматься не хочу. Но если говорить о работе в «Пельменях», о съемках в «Реальных пацанах» или о каких-то новых проектах, тут, конечно, лень уходит далеко за горизонт. Это моя работа. А лень ей мешать не должна.

- Недавно вы рассказывали, что 10 лет мучились от того, что не могли бросить курить, и вам помог гипертонический криз?

- У меня была сильнейшая зависимость. Курил по три пачки в день. Когда сигарета заканчивалась, наступали самые ужасные 15 минут в моей жизни, которые нужно как-то провести до следующей сигареты. А потом у меня случился гипертонический криз, когда я, можно сказать, свет в конце тоннеля увидел. Врач тогда сказал мне: «что хотите делайте, а курить надо бросить!». И я понял, что не хочу еще раз такое испытать.

Сергей не мог избавиться от сильнейшей никотиновой зависимости 10 лет. Фото: страница Сергея Ершова «ВКонтакте»

- С тех пор, правда, совсем не было желания закурить?

- Нет, вы знаете, ни разу больше не хотелось. Я не испытал никакой проблемы, чтобы бросить курить, даже никаких ломок не было. Наверное, потому что и не нужно мне это было никогда. То есть не было физической зависимости. Все в голове.

- А сейчас вас пугают мысли о старости и смерти?

- Они меня не пугают. Все же понимают, что рано или поздно все там будем. Наступит время. Предстанем все и встретимся. (Смеется).

С женой Татьяной Сергей вместе уже больше 25 лет. Фото: из архива Сергея Ершова

«ВЛЮБЛЕН В ЖЕНУ УЖЕ БОЛЬШЕ 25 ЛЕТ»

- С женой Татьяной вы прожили уже больше 25 лет вместе, верно? Как вы познакомились?

- Мы познакомились в стройотряде в 1993 году. Я был командиром отряда. Пришел с товарищем в гости к девочкам, взяли с собой печенья какие-то, расселись и всю ночь просидели, болтая. Таня мне сразу понравилась, а через три дня я еще и узнал, что она тоже Ершова. В общем, у нее не было шансов от меня отвертеться. (Смеется).

- А вы долго за Татьяной ухаживали? Вспомните самый романтичный поступок, который вы ради нее совершили?

- Долго ухаживал, конечно. Только через полтора года свадьбу сыграли. Но самый романтичный поступок, как мне кажется, я совершил после свадьбы. В 2005 году я решил устроить сюрприз жене на День Рождения. Снял зал в «Музее истории Комсомола» на 50 мест. Подговорил друзей разучить песни и прийти туда к 18:00. Естественно, весь день Тане никто не звонил, не поздравлял, потому что думали, что будут поздравлять ее вечером. Бедная Таня, конечно, к трем часам дня уже была чуть-чуть не в себе. (Смеется). Ее все раздражало, я ее пригласил на концерт, а она: «Никуда я не пойду, никто меня не любит». Но, тем не менее, как-то уговорил. Мы заходим в зал, и она видит, что в нем сидят 50 человек: все с цветами и все ее друзья. Конечно, у Тани сразу слезы. Все начали ее по кругу поздравлять. Только минут через 30 удалось начать концерт.

Со своей женой Сергей познакомился в стройотряде. Фото: страница Сергея Ершова «ВКонтакте»

- Можете спустя 25 лет сказать, что все еще влюблены в свою жену?

- Конечно, могу. Так и есть.

- Как удается сохранить это чувство?

- Я вот даже не знаю, как это объяснить. Просто она хорошая девчонка. Чего еще тут скажешь. (Смеется).

- Сейчас ваши дети уже выросли. Удается больше времени уделять друг другу?

- Да, мы любим вместе гулять, ездить на дачу, очень любим путешествовать. Однажды предложил Тане поехать в Казахстан поиграть в казино. Она согласилась, тут же сорвались и поехали. В общем, мы готовы всегда и на всё.

Сергей и Татьяна поженились 4 ноября 1994 года. Фото: из архива Сергея Ершова

- Три главные качества, которыми, по вашему мнению, должен обладать настоящий мужчина?

- Ну, во-первых, у него должна быть маленькая собачка. (Смеется). Где-то читал, что женщины считают мужчину более брутальным, если у него есть маленькая собачка. Во-вторых, мужчина должен уметь брать на себя ответственность за свою семью, и в-третьих, любить свою женщину. Ну, и, добавлю, в-четвёртых, естественно, у него должно быть прекрасное чувство юмора. Без этого никуда…

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