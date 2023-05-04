«Уральские пельмени» выпустят ситком с Дмитрием Брекоткиным в роли тещи

Сериал могут выпустить уже этой осенью. Фото: Официальный сайт «Уральских пельменей»

Артисты шоу «Уральские пельмени» выпустят свой сериал. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал актер и автор номеров Роман Постовалов.

- Это будет ситком. Главными героями в нем станут полюбившиеся всем герои: «теща» Дмитрия Брекоткина, семейная пара, которую играем мы с Ксюшей Корневой и свекор – Сергей Ершов. Возможно, кто-то еще из ребят из нашего коллектива присоединится, а может, и нет. Сейчас решаются даты съемок. И я надеюсь, что осенью этот сериал начнут показывать по СТС, - поведал Роман Постовалов.

Образ «тещи» Дмитрия Брекоткина – один из самых популярных в аплуа артиста. Ранее мама Дмитрия поведала «КП-Екатеринбург» о том, что будущий юморист с самого детства любил перевоплощаться в женские образы.

Главные роли в ситкоме исполнят Сергей Ершов, Дмитрий Брекоткин, Роман Постовалов и Ксения Корнева. Фото: Официальный сайт «Уральских пельменей»

- В школе он всегда участвовал в спектаклях. Один раз, перед выпускным, в начальных классах, он попросил мои бусы. Я его спросила: «А зачем?». Он ответил, что их в школе попросили спросить, есть ли у родителей какие-то украшения, что им для спектакля нужно. А когда мы уже пришли на этот выпускной, я сначала его даже не узнала. Ему надели парик, потому что какая-то женская роль у него была. Вот тогда он впервые и сыграл девочку.

Коллектив «Уральские пельмени» был создан в 1993 году как команда КВН и стал одним из самых главных любимчиков у поклонников легендарной передачи. В 2009 году артисты решили покорить новые высоты и создали свое шоу. И вот уже почти 15 лет концертные программы показывают по СТС, а артисты с успехом ездят на гастроли.

Коллектив «Уральские пельмени» существует больше 30 лет, а шоу - почти 15. Фото: Официальный сайт «Уральских пельменей»

Порой кажется, что у «Уральских пельменей» за 30 лет не появился ни один хейтер. Автор номеров и актер шоу Сергей Ершов в интервью «КП-Екатеринбург» рассказывал, в чем, по его мнению, секрет успеха проекта.

- Хейтят ведь что? То, что пОшло, или не смешно. С пошлостью у нас порядок – у нас ее практически нет. А насчет не смешно – мы постоянно над этим работаем. Мы уже на этапе создания номеров включаем самоцензуру и нещадно убираем несмешное. Дальше проверяем весь юмор на екатеринбургском зрителе, и только то, что понравилось ему, везем в Москву. И уже по результатам московских съемок монтируем окончательный вариант, который увидит страна. Вот такое сито, - рассказывает артист.

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