«Фамилию Павла оставлять не буду»: Мария Погребняк официально развелись с мужем-футболистом после 17 лет брака

Мария и Павел Погребняк начали встречаться еще в школе. Фото: соцсети

Мария и Павел Погребняк официально развелись. 35-летняя блогер и 39-летний футболист прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей. Информация о расторжении брака появилась на официальном сайте Преображенского районного суда города Москвы 7 сентября. Позже ее «КП-Екатеринбург» подтвердила и сама Мария Погребняк.

- Мы окончательно все! Но мы остались в прекрасных отношениях. На первое сентября вместе провожали сыновей в школу. Заранее обговорили, что дети остаются со мной, а Паша будет с ними часто видеться. Все остальное детали развода я бы предпочла не освещать, - поделилась Мария.

Супруги встретились, когда Мария училась в седьмом, а Павел – в десятом классе. Фото: соцсети

На вопрос журналиста, будет ли блогер оставлять фамилию бывшего супруга, она дала неожиданный ответ.

- Фамилию Павла оставлять не буду, ведь я ее и не брала. По паспорту всегда была Шаталова, - добавила светская львица.

За годы совместной жизни Мария и Павел нередко ссорились и грозились друг другу разводом. А потом мирились, понимая, что жить друг без друга не могут. Но сохранить союз супругам так и не удалось.

«КРАХ СПУСТЯ 17 ЛЕТ БРАКА»

История любви Марии и Павла была похожа на сюжет романтического фильма. Супруги познакомились в школе. Сначала Павел совершенно не понравился Марии, но спустя несколько встреч в общих компаниях и ночных разговоров по телефону она уже готова была броситься за ним хоть на край света. Так и случилось. За годы жизни вместе Мария и Павел объездили полмира. А когда оба сделали успешную карьеру, обосновались в Москве.

Мария и Павел продолжают общаться. Последний раз они вместе выходили в свет 1 сентября, когда провожали сыновей в школу. Фото: соцсети

Супругов начали подозревать в разводе еще больше года назад. Мария резко перестала публиковать совместные фото с Павлом, хотя до это нередко публично признавалась ему в любви.

Однако официально о расставании с футболистом Мария впервые объявила после того, как в Сети появилось видео, на котором ее нежно обнимает новый возлюбленный. В компании галантного кавалера она пришла на день рождения к подруге и блогеру Алине Акиловой.

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - неожиданно заявила «КП-Екатеринбург» участница «Новых звезд в Африке».

По словам Марии, причиной развода стали угасшие чувства. Фото: соцсети

Она также опровергла слухи о том, что расставание произошло на почве измен экс-футболиста «Урала», как писали в Сети.

- Мы разошлись не по этой причине. Между нами пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Сейчас у меня столько событий в жизни происходит. Проекты, съемки, путешествия. Я счастлива! – рассказывала ранее Мария.

«УКАТИЛА С БИЗНЕСМЕНОМ В ИТАЛИЮ»

На развод Мария подала еще в середине июля. А практически сразу после этого отправилась в Италию с новым возлюбленным. Им оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский.

- Он не публичный человек. Мы знакомы много лет. Встретились в компании друзей. Остальное вы узнаете, когда придет время, - рассказала «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

Новым возлюбленным Марии оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский. Фото: соцсети

Зарабатывает, судя по всему, мужчина весьма неплохо. За первую неделю отпуска влюбленные сменили несколько локаций и отелей. В одном из них Il San Pietro di Positano 5* три ночи на двоих обходятся в 800 тысяч рублей.

Чем конкретно занимается Игорь Головинский, неизвестно. Но в свободное от работы время он играет в хоккей в составе любительской команды «Гепарды», которая проводит матчи в ЛХЛ-77.

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