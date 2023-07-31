Бизнесмен и хоккеист, тратит на нее миллионы: что известно о новом возлюбленном Марии Погребняк

Мария Погребняк подала на развод и улетела с новым возлюбленным в Италию. Фото: соцсети

Мария Погребняк впервые представила публике нового возлюбленного, с которым улетела на отдых в Италию. В середине июля 35-летняя блогер и продюсер официально подала на развод с футболистом Павлом Погребняком, с которым прожила в браке 17 лет и воспитывала троих сыновей.

- Мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают. Между нами просто пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Мы заранее обговорили, что дети останутся со мной. У нас нет конфликта. Я счастлива! - заявила «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

Мария Погребняк начала встречаться с бизнесменом Игорем Головинским. Фото: соцсети

«ВСТРЕТИЛИСЬ В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ»

Грустить из-за разрыва отношений длиною в четверть века Мария и правда не стала. А практически сразу улетела в Италию с галантным кавалером. Первые несколько дней отпуска она предпочитала скрывать личность нового возлюбленного, но позднее все же опубликовала совместное фото в зеркале. Им оказался 35-летний бизнесмен Игорь Головинский.

- Он не публичный человек. Мы знакомы много лет. Встретились в компании друзей. Остальное вы узнаете, когда придет время, - эксклюзивно рассказала «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

С 2020 года мужчина играет в хоккей в составе любительской команды «Гепарды». Фото: официальный сайт ЛХЛ-77

Чем конкретно занимается Игорь Головинский, неизвестно. С 2020 года в свободное от работы время он играет в хоккей в составе любительской команды «Гепарды», которая проводит матчи в ЛХЛ-77. По информации на официальном сайте лиги, подтянутый красавчик играет на позиции нападающего под номером 67.

«ПОКОРИЛ, НО НЕ ДЕНЬГМИ»

Зарабатывает, судя по всему, Игорь Головинский весьма неплохо. За первую неделю отдыха в Италии влюбленные сменили несколько локаций и отелей. Бизнесмен привозит Марию в дорогие пятизвездочные отели. К примеру, в последнем из них Il San Pietro di Positano 5* три ночи на двоих обойдутся около 800 тысяч рублей.

Во время отпуска Головинский водит светскую львицу по дорогим ресторанам и показывает самые живописные уголки солнечной страны. Но, по словам самой Марии, ее сердце растаяло совсем не от этого – к обеспеченной жизни экс-супруга Павла Погребняка давно привыкла.

Мария Погребняк каждый день делится моментами совместного отпуска в своих соцсетях. Фото: соцсети

В один из дней отпуска Мария вместе с возлюбленным отправилась на море на дикий пляж. Во время прогулки случился шторм, и пока блогер снимала красочные видео в соцсети, ее чуть не накрыло мощной волной. Игорь вовремя подбежал, увидев приближающуюся угрозу и спас Марию.

- Мой спаситель, - так и подписала первое совместное селфи светская львица.

Мария и Павел Погребняк прожили вместе 17 лет и воспитывали троих сыновей. Фото: соцсети

Напомним, впервые с Игорем Головинским Мария Погребняк появилась на публике на дне рождения у подруги и блогера Алины Акиловой. Влюбленные не скрывали чувств друг к другу, но их страстные объятия и поцелуи попали на видео, завирусившееся в Сети. Именно тогда блогер и продюсер призналась в разрыве отношений с Павлом Погребняком.

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - неожиданно заявила тогда «КП-Екатеринбург» Мария.

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