За годы карьеры Сергей Светлаков успел дважды жениться и обзавестись тремя детьми Фото: Евгения ГУСЕВА

45-летний актер и юморист из Екатеринбурга Сергей Светлаков прославился благодаря «Уральским пельменям», «ПрожекторуПерисХилтон», новогодней франшизе «Елки» и множеству других проектов. Шоумен со студенчества влюблял в себя всех девушек, но женился на обаятельной однокурснице Юлии. Супруги прожили вместе 15 лет, но не смогли сохранить брак. Во вторую жену Светлаков влюбился с первого взгляда и сделал все, чтобы ее добиться.

За годы работы на ТВ актер успел не только создать две семьи, но и сделать успешную карьеру. Но весной 2022 года резко перестал сниматься в проектах и выходить на связь. А после выхода из тени решил изменить свою жизнь и карьеру. Рассказываем, как сложилась судьба Сергея Светлакова и чем юморист занимается сейчас.

Сергей Светлаков с детства обладал хорошим чувством юмора. Фото: из архива актера

«ВЛЮБЛЯЛ ДЕВУШЕК АНЕКДОТАМИ»

Будущая звезда экранов родился в Екатеринбурге в 1997 году. Чувством юмора Светлаков отличался с детства. В школе он устраивал розыгрыши для учителей и участвовал в любой самодеятельности. Но судьбу свою мечтал связать со спортом – в юношестве получил звание к.м.с. по гандболу и даже тренировал собственную команду, но постоянные травмы и уговоры мамы с папой выбрать более серьезную профессию взяли свое.

Актер попытался пойти по стопам родителей (отец Сергея работал помощником машиниста, а мать – в Управлении Свердловской железной дороги, - Прим. Ред.) и в 1997 году поступил в Уральский университет путей сообщения на экономический факультет. Но уйти в «серьезную» профессию так и не вышло.

Сергей Светлаков (на фото слева) начал играть в КВН еще в институте. Фото: соцсети Сергея Светлакова

- В университете Сережа страстно заболел КВН-ом. Из-за игр он постоянно пропускал лекции и ходил на пересдачи, - рассказал «КП-Екатеринбург» преподаватель Светлакова Валерий Самуйлов. - Но учебу окончил хорошо, мы ведь понимали, что он нашел свое призвание. Юмор – это точно его. Он своими анекдотами и харизмой всех однокурсниц в себя влюбил.

Но из множества красавиц обаятельный блондин выбрал одну единственную. С первой женой Юлией Ворончихиной актер познакомился в 1997 году на университетской дискотеке. Светлаков пригласил ее на танец, а спустя три года сделал предложение.

С супругой Юлией Сергей познакомился в 1997 году на университетской газете. Фото от 2009 года Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

- К этому моменту мы с Юлей уже три года вместе жили. Отношения устаканились. И я совершенно спокойно сделал ей предложение в лифте. Где-то на уровне седьмого этажа (семь - мое любимое число) сказал: «Или ты выходишь за меня, и мы едем дальше. Или я останавливаю лифт и выхожу!», - рассказывал в интервью «КП» Сергей Светлаков.

УХОД ИЗ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» И БЕШЕНАЯ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В 2000 году Сергей Светлаков попал в одну из сильнейших команд КВН «Уральские пельмени», а через год переехал в Москву. Сначала он метался между семьей и работой, но в 2005 году перевез в столицу и жену. Ради этого Юлии пришлось бросить работу – она была инженером на железной дороге.

Помимо гастролей с «Пельменями» он вместе с Семеном Слепаковым и Гариком Мартиросяном начал писать сценарии для разных команд КВН. Позже с ребятами начал сотрудничать Comedy Club.

Сергей Светлаков (слева) с братом и родителями. Фото: из архива актера

В 2006 году Светлаков принял участие в одном из самых популярных своих проектов «Наша Russia». В нем он снимался до 2011 года. В 2008 году «Первый канал» приглашает актера в качестве одного из ведущих в еще один успешный проект - «ПрожекторПерисХилтон» (выходил до 2012 года).

В 2009 году юморист перестал гастролировать с коллективом «Уральские пельмени».

- Он ушел в тот период, когда у нас еще не было шоу, а после КВН многие проекты не выстреливали. Команда стояла на перепутье и даже в процессе полураспада. Для Сереги это был очень тяжелый выбор, - рассказал «КП-Екатеринбург» Андрей Рожков. - Он хотел творческого роста. Он многое сделал для нашей команды, всегда отдавался на сто процентов, придумывал самые смешные, креативные номера. Но коллектив был готов поддержать любое его решение. Мы расстались очень хорошими друзьями.

Сергей Светлаков (на фото справа) пришел в «Уральские пельмени» в 2000-м году. Фото: архивное фото, соцсети Сергея Светлакова

С каждым новым проектом популярность Светлакова росла все сильнее. Еще один прорыв случился в 2010 году с выходом фильма «Елки» – за первые же выходные картина стала лидером отечественного кинопроката.

В «Елках» Сергей Светлаков, как и его бессменный напарник Иван Ургант снимались на протяжении 11 лет. О том, почему они не появились в последнем фильме, вышедшем на экраны в январе 2023 года, «КП-Екатеринбург» рассказывал создатель девятой части «Елок» Евгений Кулик. По его мнению, актеры бы не справились.

С 2011 по 2014 год Светлаков активно снимался в кино и других проектах. С его участием вышли фильм «Камень», где актер предстал в непривычной для зрителей драматической роли, а также комедии «Джунгли» с Верой Брежневой и две части «Горько!».

Сергей и Юлия через многое прошли, но супруга не смогла смириться с популярностью шоумена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РАЗВОД И ТАЙНАЯ СВАДЬБА

В 2008 году у Светлаковых случилось долгожданное и радостное событие – на свет появилась дочь Настя. Юлия любит публичность, поэтому супруги редко выходили вместе в свет и любили проводить время в компании родных и друзей. Они через многое прошли, но сохранить брак не удалось. В 2011 году Сергей Светлаков разошелся с женой Юлией, а в августе 2012 официально супруги развелись.

- Юле со временем стало тяжело переносить огромное количество поклонниц мужа, и она решила подать на развод, - рассказывали друзья семьи «КП».

Участок под дом в Юрмале в районе Меллужи Сергей Светлаков купил в 2011 году. В 2022 году актер продал недвижимость Фото: Евгения ГУСЕВА

Сам Сергей Светлаков предпочел не раскрывать детали развода, а лишь уточнил, что супругам удалось сохранить дружеские отношениями.

За 12 лет брака у супругов появилось немало имущества: квартира на Крылатских Холмах в Москве, дача на Новой Риге, а незадолго до развода они начали строить двухэтажный дом в Юрмале на участке, который купил примерно за 150 000 евро. Поэтому к вопросам развода подходили грамотно.

Со второй женой Антониной Чеботаревой познакомились в 2011 году на премьере фильма «Камень» в Краснодаре Фото: Иван МАКЕЕВ

Не прошло и месяца после новостей о разводе, как юморист и шоумен вышел в свет с новой возлюбленной – обаятельной брюнеткой Антониной Чеботаревой. С ней Сергей Светлаков познакомился в 2011 году, через полгода после расставания с Юлией.

Актер приехал с премьерой фильма «Камень» в Краснодар. Антонина тогда работала заместителем директора в кинотеатре и сопровождала Светлакова на презентации. Как позже признался Сергей, это была любовь с первого взгляда. Звезде экранов тогда было 33 года, а Антонине 29 лет.

Вернувшись в Москву, актер постоянно думал о ней и вскоре начал ухаживать. Сергей и Антонина ездили отдыхать в Адыгею, на Кипр, а потом юморист и вовсе забрал Антонину в гастрольный тур. Влюбленные поняли, что больше не хотят расставаться, и девушка переехала к Сергею в Москву.

После знакомства Сергей и Антонина съездили в несколько совместных путешествий и больше не смогли расстаться. Фото: из архива актера

Предложение руки и сердца Светлаков сделал под Новый год, который они отмечали с друзьями в Юрмале. На тот момент Антонина уже была беременна первым ребенком. В начале июля 2013 года пара Светлаков и Чеботарева тайно поженились через посольство РФ в Риге.

- Мы собрались на рыбалку, а заодно заехали, расписались. Потом поцеловались, сели в машину и рванули за 100 километров в нетронутый лес. На берегу красивейшей реки в уютном домике провели несколько дней. Нам было очень здорово вдвоем, - рассказывал позже «КП» Сергей Светлаков.

18 июля 2013 года у супругов родился сын Иван, а 16 июля 2017 года на свет появился младшенький – Максим. Сергей оберегает свою семью и старается проводить с женой и детьми все свободное время.

У Сергея и Антонины родились двое сыновей Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВНЕЗАПНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ И ПРОДАЖА ДОМА В ЮРМАЛЕ

В 2018 году Сергей Светлаков внезапно уходит с ТНТ, с которым сотрудничал около десяти лет и заключает контракт с СТС. Актер объяснил это тем, что канал долгое время не предлагал ему достойных проектов.

До апреля 2022 года актер и ведущий активно снимался в кино и проектах, а затем неожиданно пропадал со всех радаров. Волнение поклонников усилилось, когда концерт юмористического шоу «ПрожекторПерисХилтон» перенесли с весны на осень, а организаторы объяснили, что это связано с отсутствием в стране главных артистов шоу. Многие заподозрили, что Светлаков бежал из России.

Ведущие «ПрожекторПерисХилтон» Сергей Светлаков, Александр Цекало, Иван Ургант и Гарик Мартиросян, 2009 год Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

28 апреля редакция «КП-Екатеринбург» тогда обращалась за комментариями к PR-менеджеру Светлакова. Спустя несколько часов экс-участник «Уральских пельменей» записал видео в свой telegram-канал и сообщил, что отдыхает с семьей на юге России.

- Всем привет из солнечного Нальчика! Привез детей навстречу с бабушками и дедушками. Завтра в родной Екатеринбург, - говорит на ролике юморист.

В июле того же года Сергей Светлаков сообщил, что продал свой двухэтажный дом в Юрмале в районе Меллужи. Рыночная стоимость похожих домов в этом районе: 300 тысяч - 400 тысяч евро. Говорят, что продал со скидкой.

Иван Ургант и Сергей Светлаков на съемках «Елки-3» Фото: Евгения ГУСЕВА

А в августе вернулся в Москву и приступил к съемкам своего сериала «Дело о пропавшей деревне». Вернувшись из тени, актер продолжал участвовать в проектах на СТС: вел свое шоу «Полный блэкаут» и вместе с землячкой Клавой Кокой сидел в жюри проекта «Маска.Танцы».

Резкие перемены в карьере Сергея Светлакова наступили летом 2023 года. 4 июля он объявил о возвращении на ТНТ. Артист заключил с каналом эксклюзивный контракт.

Сергей Светлаков с Клавой Кокой, актрисой Марией Горбань, хореографом Егором Дружининым и шоуменом Тимуром Родригезом

- Сережа Светлаков снова наш! - подтвердила директор ТНТ Тина Канделаки. - Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. А теперь мы возвращаемся в эту эру с неожиданными амплуа и новыми проектами.

После возвращения Сергей Светлаков станет наставником в шоу «Лига городов», созданном после скандала и примирения компании Александра Маслякова и ТНТ, а также будет вести свое шоу, замысел которого пока держится в секрете.

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