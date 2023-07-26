«Я им не судья»: Сергей Светлаков сделал важное заявление после возвращения на ТНТ

Сергей Светлаков поможет молодым юмористам выиграть 10 миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Светлаков станет наставником в юмористическом шоу «Лига городов», который после скандала и примирения создали компания Александра Маслякова и ТНТ.

Летом 2021 года метр КВН нелестно отзывался о проекте «Игра», который стал альтернативой «Клуба веселых и находчивых». Но спустя время компания «АМиК» и новый директор ТНТ Тина Канделаки зарыли топор войны и договорились о сотрудничестве. А первым совместным проектом стало шоу «Лига городов», в котором команды из России и стран СНГ будут бороться за звание самой смешной команды сезона и главный приз – 10 миллионов рублей.

- В шоу «Лига городов» будет участвовать 62 команды. Половина из них пройдет в батловую часть проекта. Коллективам предстоит зарекомендовать себя на большом фестивале, впечатлив одного или нескольких наставников, и попасть под «крыло» одного из них, - рассказали «КП-Екатеринбург» на ТНТ.

Помимо Сергея Светлакова наставниками в проекте стали звезда Comedy Club Марина Кравец, стендап-комик Алексей Щербаков и участник шоу «Выжить в Дубае» блогер Артем Калайджян. Их задача – передавать опыт в юморе своим подопечным командам, направлять их и подготовить совместное выступление в финале.

Сергей Светлаков работал на ТНТ около 10 лет, а в 2018 году перешел на СТС Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это первый проект, с которым я возвращаюсь домой на ТНТ. Место, где я вырос, учился и первый раз встретился глазами с Галустяном, - делится Сергей Светлаков. - Надеюсь, проект станет лифтом для талантливых молодых ребят. Я им не судья, а помощник и проводник.

На ТНТ актер и экс-звезда «Уральских пельменей» вернулся в начале июля, заключив с каналом эксклюзивный контракт.

- Сережа Светлаков снова наш. Он родом из того самого ТНТ, которое создало нынешний юмор на ТВ. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. И теперь мы все входим в эру ренессанса канала, с нашим поистине золотым составом, который пробует себя в неожиданных амплуа и новых проектах, - поделилась Канделаки.

Кроме того, что шоумен станет наставником юмористического проекта, он также будет вести сольное шоу, замысел которого пока держится в секрете.

Отметим, экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков работал на ТНТ около 10 лет. Шоумен снимался в проекте «Наша Russia», также участвовал в качестве приглашенной звезды Comedy Club и был членом жюри в проектах «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.

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