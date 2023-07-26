«Знает подход к женщинам»: уральская красавица раскрыла тайну романа с Батрутдиновым

Закоренелый холостяк Батрутдинов положил глаз на 25-летнюю уралочку Ангелину Татарченкову. Фото: соцсети Фото: Даниил ОПАРИН

Красавица из уральской глубинки Ангелина Татарченкова рассказала об отношениях с Тимуром Батрутдиновым, который неожиданно начал ухаживать за ней на экстремальном шоу «Выжить в Дубае». «КП-Екатеринбург» 25-летняя уралочка ответила, как зародились симпатия, и что помешало развитию отношений во время проекта.

«ВИЖУ В ТЕБЕ МАТЬ МОИХ ДЕТЕЙ»

В проекте «Выжить в Дубае» звезды соревнуются в пустыне с командой из народа за 10 миллионов рублей. Но, несмотря на соперничество, завидный холостяк Тимур Батрутдинов с первых выпусков положил глаз на 25-летнюю музыкальную руководительницу в детском саду из небольшого села Никольское в Свердловской области.

Ангелина работает музыкальным руководителем в детском саду. Фото: ТНТ

- Мне часто говорили: «Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную». И тут, в Дубае, я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь, - объяснил нахлынувшие чувства Батрутдинов.

На проекте 45-летний комик сначала лишь скромно любовался Ангелиной, но во время общей прогулка на яхте по Персидскому заливу, неожиданно решил приударить за девушкой.

- Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек, а исключительно как на мать моих детей. Ты ведь такая добрая, искренняя, светлая, работаешь с детьми и любишь их, - смутил участницу Батрудтинов.

45-летний комик объяснил, что давно мечтал найти простую и искреннюю девушки, не испорченную страстями шоу-бизнеса. Фото: соцсети

«ТОТ ЕЩЕ ЛОВЕЛАС»

На ухаживания шоумена Ангелина Татарченкова отвечать не спешила, но у самой сердечко екнуло. Как только девушка вернулась с прогулки, сразу же позвала актрису Анну Хилькевич, которая перешла из звездной команды в народную, чтобы посекретничать.

- Он ухаживал за мной. Я не скрываю, он мне тоже понравился. Он будто бы хочет отношений, но боится их. Он меня расспрашивал, хочу ли я семью. Конечно, хочу, - поведала Хилькевич уралочка.

Актриса посоветовала ей не торопиться с чувствами, а сконцентрироваться на победе и возможные отношения обсудить после проекта.

- Тимур – классный мужчина. Конечно, тот еще ловелас, но, я знаю, он давно хочет нормальных отношений, - рассказала Анна Хилькевич.

Во время прогулки на яхте Ангелина (на фото в фиолетовом костюме) покорила сердце завидного холостяка Батрутдинова (справа). Фото: кадр из выпуска

Не стал прыгать в омут с головой и сам Батрутдинов на проекте предпочел все же забить о любовных интригах, чем поначалу даже расстроил девушку.

После признаний в симпатии Тимур и Ангелина сошлись в одном из испытаний, где нужно было на скорость развести в пустыне костер. Уралочка не справлялась с заданием и надеялась, что комик поможет ей, но он не обращал на нее никакого внимания. «Я написала ему свой номер на песке у костра, но он так и не помог. Мы, конечно, обсудили этот момент, шутя, но неприятный осадок остался», - поделилась после испытания участница.

- Это манипуляция! – ответил на претензии девушки Батрутдинов. - Со мной была команда, я не мог им сказать: «Ребята, извините, у меня тут романтика намечается». Поговорим с Антелиной после шоу. Сейчас мы – соперники.

После признаний комика в симпатии Ангелина и Тимур сошлись на проекте в одном из испытаний и поняли, что соперничество помешает развитию их отношений. Фото: кадр из выпуска

«НА САМОМ ДЕЛЕ, НЕ ЗЛЮСЬ»

Позднее в разговоре с «КП-Екатеринбург» Ангелина признала, что на самом деле не обиделась на Батрутдинова, а восприняла взаимные подколы как легкий флирт.

- Тимур не подвел. Я прекрасно понимаю, что это – игра, он достойно держался и старался принести победу своей команде. Я тоже старалась максимально абстрагироваться от романтической атмосферы, так как приехала не за отношениями, а за победой. Поступок Тимура меня никак не задел, но дал повод красиво подначивать его и мило провоцировать на дискуссию, - улыбается уралочка.

Ангелина намекнула на возможное развитие отношений вне проекта. Фото: соцсети

При этом Ангелина уверена, что Тимур не играл на камеру, признаваясь ей в чувствах и не исключает, что после проекта ответит ему взаимностью. Кто знает, может, именно в Ангелине закоренелый холостяк найдет ту самую.

- Тимур говорил искренне, он был галантен, внимателен и заботлив. Он знает подход к женщинам, видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе. А то, что ждет нас вне проекта – это уже совсем другая история, - намекнула на продолжение романтической истории «КП-Екатеринбург» Ангелина Татарченкова.

Напомним, Тимур Батрутдинов никогда не был женат. Он не раз пытался найти любовь на шоу. В 2015 году он стал героем «Холостяка», а после неударной попытки доверил поиски своей суженой близкой подруге Ольге Бузовой в проекте «План Б».

В проекте команда звезд с командой из народа сражаются в пустыне за 10 миллионов рублей. Фото: ТНТ

Ангелина же на три года переезжала в Санкт-Петербург к возлюбленному, но рассталась с ним, сделав непростой выбор и вернувшись в Никольское из-за проблем со здоровьем мамы. О том, с кем она встречалась, участница «Выжить в Дубае» предпочла умолчать.

В интервью «КП-Екатеринбург» она также рассказывала, что стремится к победе, чтобы отправить маму в реабилитационный центр и открыть в родном селе детский комплекс, в котором педагоги будут обучать детей музыке, написанию и созданию композиций.

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