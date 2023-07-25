«Тот еще ловелас»: Тимур Батрутдинов разочаровал уральскую красавицу, за которой ухаживал на шоу «Выжить в Дубае»

Завидный холостяк Батрутдинов запал во время шоу на красавицу из уральской глубинки. Фото: соцсети Фото: Даниил ОПАРИН

Любовная история между завидным холостяком Тимуром Батрутдиновым и простой красавицей из уральского села Ангелиной Татарченковой набирает новые обороты. Искры между ними начали летать с первых выпусков экстремального шоу «Выжить в Дубае», в котором команда звезд с командой из народа сражаются в пустыне за 10 миллионов рублей.

Несмотря на соперничество, 45-летний комик Тимур Батрутдинов сразу положил глаз на 25-летнюю музыкальную руководительницу в детсаду из села Никольское Свердловской области.

Ангелина (на фото в фиолетовом костюме) и Тимур (справа) смогли впервые поговорить во время прогулки на яхте. Фото: кадр из выпуска

Сначала шоумен лишь, молча, восторгался Ангелиной, но во время общей прогулки на яхте по Персидскому заливу решил приударить за девушкой.

- Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек, а исключительно как на мать моих детей, - смутил участницу Батрудтинов.

Позже комик пояснил, что его намерения весьма серьезны.

- У нее стереотипное восприятие меня. Мол, вот вы все звезды матросите и бросаете. Мне показалось, что она не видит во мне каких-то серьезных поползновений. Но мне часто говорили: «Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную». А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь, - заявил Батрутдинов.

Сама Ангелина, вернувшись с прогулки, позвала посекретничать актрису Анну Хилькевич, которая перешла из звездной команды в народную.

Ангелина с первых выпусков покорила закоренелого холостяк. Фото: ТНТ

- Я не скрываю, он мне тоже понравился. Он будто бы хочет отношений, но боится их. Он меня расспрашивал, хочу ли я семью. Конечно, хочу, - поведала Хилькевич уралочка.

Актриса отвалила новоиспеченной подруге, что Батрутдинов – классный мужчина, но также посоветовала повременить и оставить чувства до момента завершения шоу.

- Он тот еще ловелас, - заявила позднее на камеру Хилькевич. - Но он также давно хочет нормальных отношений. Надеюсь, что Ангелина понимает, что сейчас нельзя делать никаких поспешных выводов. У нас задача другая – побеждать, - пояснила Хилькевич.

Доказал это Ангелине и сам Тимур во время финального испытания в пятом выпуске, в котором он и уралочка должны были на скорость развести костер. Комик справился с этим быстрее и не обращал внимания, что у его пассии ничего не получается.

- У меня была подавленность, что я не справлялась с испытанием. Я думала, что он мне поможет, даже написала ему свой номер на песке у костра, но он так и не помог. Мы, конечно, обсудили этот момент, шутя, но неприятный осадок остался, - объяснила после испытания Ангелина.

Девушка обиделась на Батрутдинова, что он не помог ей во время испытания. Фото: кадр из выпуска

Тимур же ни сколько не сомневался, что поступил абсолютно правильно.

- Это манипуляция! Со мной была команда, я не мог им сказать: «Ребята, извините, у меня тут романтика намечается». Поговорим с ней после шоу. Сейчас мы – соперники, - заявил завидный холостяк.

Однако, похоже, сердце Ангелины все же оттаяло.

- Я верю, что Тимур был искренним в своей симпатии ко мне. Он не настолько хороший актер, чтобы так притворяться, - пояснила в своих соцсетях участница шоу «Выжить в Дубае».

Напомним, Тимур Батрутдинов не раз пытался найти любовь на шоу. В 2015 году он стал героем «Холостяка», а после неударной попытки доверил поиски своей суженой близкой подруге Ольге Бузовой в проекте «План Б».