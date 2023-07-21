«Хочу от тебя детей»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное предложение красавице из уральского села

Тимур Батрутдинов положил глаз на 25-летнюю Ангелину Татарченкову Фото: Даниил ОПАРИН

Кто бы мог подумать, но на экстремальном шоу «Выжить в Дубае» развернется настоящая любовная история. Напомним, в реалии Тимур Батрутдинов, Анна Хилькевич, Ольга Серябкина и другие знаменитости сражаются с народной командой за право жить в самом дорогом отеле Дубая, а не опасной пустыне и главный приз – 10 миллионов рублей.

Но пока остальные звезды думают лишь о том, как победить, шоумен и комик Тимур Батрутдинов положил глаз на свою соперницу – красавицу из небольшого уральского села Ангелину Татарчекову.

Ангелина Татарчинкова родом из небольшого уральского села Никольское. Фото: пресс-служба ТНТ

Сначала он лишь, молча, восторгался девушкой, но во время общей прогулки на яхте по Персидскому заливу, наконец, смог признаться в своих чувствах.

- Хочу попросить у тебя телефончик, когда все закончится. Я смотрю на тебя не как на одну из многих девушек, а исключительно как на мать моих детей, - смутил девушку Батрудтинов.

Тимура Батрутдинова много лет считают закоренелым и завидным холостяком. Фото: соцсети

Комик смутил девушку неожиданным предложением оставить свой номер, но пояснил, что его намерения весьма серьезны.

- Мне часто говорили: «Батр, не там ты жену ищешь. В Москве одни хищницы. Езжай куда-нибудь в деревню, найди нормальную, простую, не испорченную». А тут в Дубае я встречаю такую девушку. Я внутренне очень счастлив, что она оказалась здесь, - пояснил шоумен.

25-летняя Ангелина Татарченкова пока не ответила завидному холостяку взаимностью. В интервью «КП-Екатеринбург» она рассказывала, что пришла на шоу за конкретной целью – побеждать. Но кто знает… Быть может, шоумену все же удастся покорить сердце красавицы также, как она покорила его.

на шоу команда звезд сражается с народной командой в пустыне за 10 млн. рублей. Фото: ТНТ

Отметим, Тимур Батрутдинов не раз пытался найти любовь на шоу. В 2015 году он стал героем «Холостяка», а после неударной попытки доверил поиски своей суженой близкой подруге Ольге Бузовой в проекте «План Б».

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