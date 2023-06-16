Красавица из уральской глубинки поборется за 10 млн с Серябкиной и Батрутдиновым

Уралочка примет участие на шоу вместе. Фото: соцсети/Борис КУДРЯВОВ Фото: Даниил ОПАРИН

Жительница уральского села Никольское поборется за 10 миллионов рублей с Ольгой Серябкиной, Тимуром Батрутдиновым и другими звездными игроками. 25-летняя Ангелина Татарченкова стала участницей реалити-шоу «Выжить в Дубае» с ведущими Павлом Волей и Ляйсан Утяшевой.

В нем будут соревноваться две команды. В первой оказались актрисы Анна Хилькевич и Наталья Рудова, певица Ольга Серябкина, шоумен Тимур Батрутдинов, футболист Павел Мамаев, а также блогеры Давид Манукян и Серго. А противостоять им будет народная команда. В нее попали жители разных уголков России, которые еще никогда не бывали за границей. Ангелина оказалась в их числе.

Ангелина Татарченкова пришла на проект за победой. Фото: ТНТ

Девушка призналась, что до последнего момента не верила, что сможет пройти кастинг, но теперь настроена только на победу.

- Самые крутые прорывы случаются назло тем, кто говорил, что у тебя ничего не выйдет! И с благодарностью тем, кто помог поверить в себя, - делится Ангелина. - Все время до вылета боялась выплеснуть свои эмоции, чтобы не сглазить, но старалась сохранять хладнокровие. А окончательно поверила во все, что со мной происходит, только на съемочной площадке. Не буду скрывать, теперь победа – моя основная цель и я уже знаю, на что потрачу выигрыш!

В каждом выпуске шоу команды будут соревноваться за право жить в самом роскошном отеле.

Ангелина родилась в селе Никольское. Фото: ТНТ

- Среди развлечений победителей – яхты, гоночные автомобили и роскошные бассейны. Проигравшие вынуждены будут выживать в кровожадной пустыне, - пояснили создатели реалити.

Шоу из 12 выпусков стартует на ТНТ с 25 июня.

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