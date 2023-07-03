«Я все для вас сделал!»: Сергей Светлаков выступил с неожиданным заявлением

Сергей Светлаков будет участвовать сразу в нескольких новых проектах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Актер и телеведущий Сергей Светлаков объявил о важных переменах в жизни и карьере. Он возвращается на ТНТ. Об этом экс-участник «Уральских пельменей» рассказал в шуточном семейном видео, которое опубликовал в в своем telegram-канале. На ролике к юмористу пристают его дети.

- Ну что вам еще от меня надо? Вы хотели, чтобы я заключил эксклюзивный контракт с ТНТ на два года? Я заключил! Буду сидеть в жюри нового шоу, которое будет осенью. Буду снимать свое сольное шоу, а также сериалы. Уже сегодня (3 июля, - Прим. Ред.) на канале выйдет наш сериал «Дело о пропавшей деревне», снятый на студии Sverdлovsk. Я все сделал для вас!, - обратился к своим детям Сергей Светлаков.

Директор телеканала ТНТ, управляющий директор «Газпром-Медиа» Тина Канделаки также прокомментировала возвращение шоумена.

- Сережа Светлаков снова эксклюзивно наш. Он родом из того самого ТНТ, которое создало нынешний юмор на ТВ. Период, когда Светлаков, Мартиросян, Галустян и многие другие наши звезды начинали работать на ТНТ, считается золотой эрой канала. И теперь мы все входим в эру ренессанса канала, с нашим поистине золотым составом, который пробует себя в неожиданных амплуа и новых проектах, - поделилась Канделаки.

Экс-участник «Уральских пельменей» Сергей Светлаков работал на ТНТ около 10 лет. Шоумен снимался в проекте «Наша Russia», также участвовал в качестве приглашенной звезды Comedy Club и был членом жюри в проектах «Танцы» и «Comedy Баттл». В 2018 году Сергей Светлаков перешел на СТС.

12 декабря Сергей Светлаков отметил 45-летний юбилей. В честь этого события актеры «Уральских пельменей» и студенческие друзья юмориста рассказали «КП-Екатеринбург», благодаря чему Серегй никогда не был обделен женским вниманием, в какие безбашенные ситуации попадал и что помогло ему стать популярным.

Напомним, о своем сериале «Дело о пропавшей деревне» шоумен рассказал еще в конце февраля. Ранее его премьера также состоялась и на СТС. В сериале сыграют известный ведущий «Необъяснимо, но факт» Сергей Дружко, а также звезда сериала «Кухня» Мария Горбань и другие известные актеры.

Сюжет рассказывает о том, как в небольшой деревне Верхние Бороды разом пропадают все местные жители. Двадцать человек будто испарились, оставив все вещи и документы. Расследовать загадочное происшествие берется московская журналистка Татьяна. В попытках возродить свою карьеру она отправляется в соседнюю деревню и ведет серию репортажей.

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