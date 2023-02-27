Сергей Светлаков снял сериал с ведущим «Необъяснимо, но факт» Сергеем Дружко

Сергей Светлаков снял сериал на студии Sverdlovsk Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Светлаков презентовал свой мистический сериал «Дело о пропавшей деревне». Об этом артист рассказал в своем telegram-канале.

- Всем привет»! Уже скоро наша студия представит свой новый сериал…Надеюсь, будет загадочно и весело одновременно, - написал экс-участник «Уральских пельменей».

Проект был снят киностудией Sverdлovsk, которая принадлежит Сергею Светлакову и комику Александру Незлобину. Создателем кинокартины также выступил резидент Comedy Club Антон Лирник.

Сюжет рассказывает о том, как в небольшой деревне Верхние Бороды разом пропадают все местные жители. Двадцать человек будто испарились, оставив все вещи и документы. Расследовать загадочное происшествие берется московская журналистка Татьяна. В попытках возродить свою карьеру она отправляется в соседнюю деревню и ведет серию репортажей.

Сериал начали снимать в августе 2022 года. Фото: telegram-канал Сергея Светлакова

В сериале сыграют известный ведущий «Необъяснимо, но факт» Сергей Джужко а также звезда сериала «Кухня» Мария Горбань и другие известные актеры.

- Соединяем воедино и гламурных блогеров с их понтами, штампами и деревню с ее обманчивой простатой, и такую притягательную сейчас мистику: от ведьмы до НЛО…Короче, как только переловим всех русалок в Тверской области, покажем что получилось, - описывает свой сериал Сергей Светлаков.

Съемки проекта начались 15 августа 2022 года. «Дело о пропавшей деревне» выйдет на платформе IVI. Точная дата пока неизвестна, но выход сериала запланирован на весну 2023 года.

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