Подала на развод и укатила с ухажером в Италию: с кем расслабляется на отдыхе Мария Погребняк

Мария Погребняк заинтриговала поклонников фото с отпуска, который проводит с таинственным кавалером. Фото: соцсети

Подавшая на развод Мария Погребняк улетела отдыхать в Италию. Как оказалось, светская львица гуляет по колоритным улочкам и наслаждается знойным солнцем и морским бризом вовсе в компании таинственного кавалера. Об этом блогер сама поведала поклонникам в instagram*.

Лицо ухажера Мария не показывает, но многие догадываются, что экс-супруга футболиста Павла Погребняка отправилась в отпуск с галантным мужчиной, с которым в середине июня появилась на закрытой вечеринке в честь дня рождения блогера Алины Акиловой. Видео с этого вечера, на котором Мария утопает в объятиях нового возлюбленного, слили в Сеть. Только после этого светская львица выступила с откровенным признанием.

После подачи заявления на развод светская львица улетела на отдых в Италию. Фото: соцсети

- Я вообще-то уже свободная девушка, поэтому не вижу ничего особенного в том, что происходит в ролике, - неожиданно заявила «КП-Екатеринбург» Мария. - И знаете, мы разошлись не из-за измен Павла, которые ему упорно приписывают. Между нами просто пропало чувство любви, и мы поняли, что нужно расходиться. Так сложились обстоятельства. Пока мы все еще живем под одной крышей.

Личность нового возлюбленного светская львица предпочитает держать в секрете, но для «КП-Екатеринбург» сделала небольшое исключение.

- Он не из медийной сферы. Мы с ним знакомы уже много лет. Остальное вы узнаете, когда придет время, - кратко пояснила блогер.

Мария не показывает лицо спутника, но не скрывает, что проводит отдых не одна. Фото: соцсети

Отметим, 35-летняя блогер и 39-летний футболист прожили вместе 17 лет и воспитали троих сыновей. 14 июля Мария Шаталова (девичья фамилия светской львицы, - Прим. Ред.) официально подала на развод в Преображенский суд Москвы.

- У нас нет конфликта. Мы заранее обговорили, что сыновья останутся со мной, - уточнила блогер «КП-Екатеринбург».

Павел и Мария Погребняк прожили вместе 17 лет, воспитывая троих сыновей. Фото: соцсети

К слову, пока Мария расслабляется в Италии, Павел вместе с сыновьями уехал на отдых в Дубай. Об этом блогер рассказала подписчикам в instagram*.

*социальная сеть признанная экстремистской на территории РФ

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