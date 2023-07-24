Во всем виноват муж: звезда «Уральских пельменей» Илана раскрыла тайну внезапного исчезновения

Илана пропала сразу после своего дня рождения Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Уральских пельменей» Илана резко пропала из своих социальных сетей. Подписчики были не на шутку встревожены, ведь для актрисы это нехарактерно – обычно она делится моментами работы и личной жизни каждый день. Открыла тайну своего исчезновения Илана лишь спустя две недели.

- Знаю, что пропала и давно не выходила на связь, - начала свою исповедь актриса.

Звезда объяснила, что после дня рождения, которое она отмечала 7 июля с супругом бизнесменом Дмитрием Дылдиным, ей потребовалось время, чтобы прийти в себя.

Муж устроил Илане сюрприз и заставил пощекотать нервишки. Фото: соцсети

- Муж устроил для меня день-сюрприз. До этого он практически не делал мне сюрпризы. Говорил, что не умеет. Оказалось вранье. Утром меня разбудили мексиканцы, которые пели «Bésame mucho», потом были баня и ресторан, а потом прыжок с парашютом, эмоции от которого нельзя рассказать, а можно только испытать, - поделилась актриса.

После экстремального подарка супруг повел любимую в кабаре.

- Туда я давно мечтала попасть. Какие красивые танцовщицы и танцовщики, шикарная обстановка, хороший вокал. Мне понравилось, но, конечно, не так как прыжок. Такое ощущение, что муж решил осуществить все мои мечты за один день, - заключила актриса.

Илана прыгнула с парашютом в тандеме. Фото: соцсети

О том, что Дмитрий не умеет делать сюрпризы звезда «Уральских пельменей» также рассказывала в интервью «КП-Екатеринбург».

- Он просит, чтобы я сама говорила ему, что хочу. Обычно он дарит мне кольца, серьги, дорогие ювелирные украшения, - делилась Илана.

Отметим, что у Дмитрия Дылдина свой бизнес по производству меда, а у Иланы, кроме актерской деятельности, свой бренд косметики для волос. В начале марта Илана и Дмитрий приобрели элитное жилье в Дубае. Супруги купили квартиру в комплексе The Viewz by Aston Martin, стоимость аппартаментов в котором начинается от 17 миллионов рублей.

С супругом Дмитрием Дылдиным Илана вместе больше восьми лет. Они воспитывают дочку Диану. Фото: соцсети

Напомним, актриса замужем за бизнесменом Дмитрием Дылдиным уже больше восьми лет. Супруги воспитывают дочку Диану. В своих соцсетях актриса «Уральских пельменей» нередко публикует трогательные фото с признаниями в любви к супругу. Она поясняет, что успех их счастливой семейной жизни и гармонии в отношениях заключается в том, что они оба стремятся к этому.

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