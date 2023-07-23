Из девчонки со двора в звезду и модель Playboy: как Клава Кока добилась популярности

В 2015 году Клава Кока заключила контракт с Black Star, и ее жизнь стремительно начала меняться. Фото: соцсети

В 2015 году простая девчонка из Екатеринбурга Клавдия Высокова приняла участие в проекте «Главная сцена» и услышала от жюри: «Петь вам лучше только дома или для друзей, на эстраду не лезьте». Сейчас Клава Кока собирает стадионы на концертах, снимается в популярных проектах и обложках модных журналов, сотрудничает с крупными брендами и зарабатывает миллионы. 23 июля Клава Кока отмечает 27-летие. В честь события «КП-Екатеринбург» расскажет, как она добивалась успеха.

Свои первые песню и клип Клава кока выпустила 10 лет назад. Фото: соцсети

«РАЗДАВАЛА ЛИСТОВКИ, ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ НА ЗАПИСЬ»

Клавдия Высокова родилась в Екатеринбурге в большой и дружной семье. У родителей Клавы Олеси и Вадима Высоковых еще двое детей: старший сын Лев и младшая дочь Лада. К музыке будущую звезду тянуло с детства. Поэтому мама отдала ее в джаз-хор Свердловской детской филармонии. А дальше начался непростой путь к большой мечте.

Клавдия Высокова родилась и выросла в Екатеринбурге в большой семье. Фото: соцсети

В 2008 году семья Высоковых переехала в Москву. В 2013 году Клава написала первую песню «Cuz i see» («Потому что вижу») и выпустила первый клип. Спустя 10 лет певица напишет в своем блоге, чего ей стоили первые шаги к успеху.

Клава расклеивала и раздавала листовки, чтобы ей хватило денег на первые записи в студии. Фото: соцсети

- Кто бы мог подумать, что эта кроха, фанатка «Ранеток», девчонка со двора с большой мечтой реализует то, что казалось невозможным для всех… кроме меня! Помню, раздавала и расклеивала листовки, чтобы хватило на запись в студии! Как попала в полицию, когда в метро пропускала людей за 50 рублей по своей школьной льготой карте. Как писала всем студентам ВГИКа «ВКонтакте», чтобы кто-нибудь снял мне первый клип. А потом рассылала его незнакомым людям с фейковых страниц, потому что мне был важен каждый просмотр, - вспоминает Клава Кока.

Клава принимала участи е во всевозможных музыкальных конкурсах. Фото: соцсети

Упорно бороться за место под солнцем певица продолжена, участвуя во всевозможных фестивалях и конкурсах. В 2015 году удача, наконец, улыбнулась Высоковой. После провала на проекте «Главная сцена» она выиграла конкурс «Молодая кровь». Ее заметили продюсеры лейбла Black Star и предложили заключить контракт.

СОБРАЛА СТАДИОН И ПОПАЛА FORBES

С приходом в Black Star в жизни Клавы Коки началась совершенно новая глава. Дополнительную известность певице принес и ее блог на YouTube, который она активно начала развивать в 2017 году. Будущая звезда снимала музыкальные видео, а также показывала свои первые сольные выступления и светские мероприятия.

Певица прославилась благодаря хиту «Покинула чат» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно популярными стали ее рубрики «Клава Транслейт», где Клава Кока на русском языке стала перепевать иностранные хиты, а также рубрика «КокаПелла», где она «А капелла» перепевает русскоязычные треки.

В 2018 году Кока стала ведущей передачи «Орел и решка». А в 2019 кардинально сменила имидж, превратившись из скромной девушки с длинными русыми волосами в дерзкую блондинку с каре. В 2020 певица выпускает главный трек «Покинула чат», принесший ей бешеную популярность. Затем последовала череда новых хитов «Пьяную домой», «Краш», «Лалала», «Хочешь» и другие.

Певица выпустила фиты с Сергеем Жуковым, Артуром Пирожковым и многими популярными певцами. Фото: соцсети

Певица дружит с главными звездами российского шоу-бизнеса. Фото: соцсети

В 2020 году звезда Black Star собрала свой первый стадион «ВТБ Арена». В 2021 году певица попала в список Forbes в рейтинге «30 самых перспективных россиян до 30 лет», снялась для журнала Playboy и ее изображение повесили на главном небоскребе Times Square в Нью-Йорке в рамках компании «Equal» в поддержку женщин-артисток по всему миру.

В 2021 году певица собрала первый стадион. Фото: соцсети

Клава Кока стала одной из самых завидных невест на российской эстраде Фото: Борис КУДРЯВОВ

За последние три года Клава Кока собрала множество наград в главных музыкальных премиях страны, записала дуэты с Niletto, Моргенштерном*, солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым, Артуром Пирожковым и снялась в популярных проектах на ТВ.

- Сейчас у меня миллионы слушателей, и я это пишу не с целью похвастаться, а с целью убедить вас, что все в этом мире возможно и все только в ваших руках!!! Спасибо каждому кто рядом. Спасибо семье Black Star. Это только начало! - уверена Клава Кока.

Певица объездила полмира. Фото: соцсети

Изображение Клавы Коки повесили на главном небоскребе Times Square в Нью-Йорке. Фото: соцсети

Певица объездила полмира, зарабатывает миллионы, балует себя и родителей, которые всегда и во всем ее поддерживали, дорогими подарками.

На юбилей отцу Клава подарила ему дорогой автомобиль. Фото: соцсети

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала всю правду о личной жизни певицы. Знаменитость пережила два болезненных разрыва отношений. Ей приписывали романы с Егором Кридом, Niletto, Моргенштерном* и блогером Димой Масленниковым. Но недавно исполнительница объявила, что решилась найти жениха на новом шоу «Сердце Клавы» с Розой Сябитовой.

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