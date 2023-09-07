«Первые 200 тысяч заработала в 16 лет»: Мария Погребняк раскрыла секрет своего успеха

Мария Погребняк из обычной девчонки превратилась в известного блогера и продюсера. Фото: из архива Марии Погребняк

Мария Погребняк – не только мама троих детей, но и успешная бизнес-леди. 35-летняя блогер и продюсер зарабатывает миллионы, путешествует по всему миру, носит люксовые бренды и может себе позволить элитное жилье в Дубае. Но такой роскошной, как признается блогер, ее жизнь была далеко не всегда.

- Я из самой обычной семьи. Никакие дары и богатства с детства мне не достались. Я шла к этому долгим путем и проходила через многие трудности, - призналась Мария Шаталова (девичья фамилия блогера. - Прим. ред.).

Многие до сих пор уверены, что Мария добилась всего благодаря мужу-футболисту. Фото: соцсети

Однако многие ее подписчики до сих пор уверены, что Мария стала известной и разбогатела лишь благодаря тому, что однажды удачно вышла замуж за футболиста Павла Погребняка (супруги были вместе с 2006 по 2023 год, - Прим. ред.).

«Полностью благодаря деньгам мужа перекроили себе лицо и тело! Ну зачем по-другому себя выставлять. Мы же не идиоты и все прекрасно помним!», - пишут недоброжелатели в сети.

Но сама Мария призналась «КП-Екатеринбург», что давно научилась спокойно реагировать на такого рода комментарии.

- Я понимаю, что всего добилась сама. Первые 200 тысяч заработала в 16 лет. Тогда мы с Павлом еще даже не были вместе. А такие комментарии обычно пишут те, кто сами из себя ничего не представляют. Они не готовы работать 24/7, чтобы добиться успеха. Такие люди легко могут обесценить труд другого человека, - объясняет Мария.

В 16 лет Мария Погребняк стала моделью популярного бренда свадебных платьев. Фото: из архива блогера

За год сотрудничества с брендом Мария заработала около 200 тысяч рублей. Фото: из архива блогера

Блогер и мама троих сыновей с самого детства хотела помогать своим родителям и первые деньги начала зарабатывать еще в школе. В свободное от учебы время она сдавала бутылки и катала детей на лошадях в парке. А в шестнадцать лет стала моделью популярного в Москве бренда свадебных платьев.

- Из-за того, что я была пацанкой и хулиганкой, родители отправили меня в модельную школу, чтобы меня научили женственности. Каждый день с утра и до вечера я ходила по кастингам. И на одном из них меня заметил один популярный свадебный бренд. Баннеры со мной тогда висели по всей Москве, мои фото были во всех свадебных журналах. За год сотрудничества с этим брендом я заработала 2 000 долларов, - рассказа «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

Мария уверена, что женщина счастлива, когда реализована. Фото: соцсети

Ранее финалистка «Новых звезд в Африке» рассказывала, что после свадьбы с Павлом Погребняков она едва не утонула в бутовухе, но вовремя взяв себя в руки, начала развиваться, вести свой блог, а также занялась дизайном одежды и начала сниматься для модных журналов. На свой первый миллион Мария Погребняк отвезла родителей в отпуск.

Мария с родителями и сыновьями. Фото: соцсети

Вернувшись в Москву, Мария продолжила заниматься дизайном одежды (сейчас у нее несколько швейных мастерских в столице), а также открыла Tiktok-хаус и стала продюсером для начинающих блогеров.

- Женщина счастлива, когда она реализована не только, как жена и мама, но и как самодостаточная личность, - уверена Мария Погребняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Миллионер, должник Тимати и русский Райан Гослинг: кто станет женихом Клавы Коки. Клава Кока нашла любовь на шоу с Розой Сябитовой (подробнее)

«Такого точно не ожидала...»: уральская красавица Ангелина Татарченкова - о чувствах к Батрутдинову и обиде на Хилькевич. Участница «Выжить в Дубае» отказала Батрутдинову из-за отношений с парнем (подробнее)

Развод и тайная любовь, тяжелый уход из «Уральских пельменей» и внезапное исчезновение: вся правда о жизни Сергея Светлакова. Вышедший из тени Сергей Светлаков продал дом в Юрмале и заключил эксклюзивный контракт на ТВ (подробнее)