Скандал с Бледанс, угроза жизни и помощь от Бузовой: Мария Погребняк раскрыла тайны «Новых звезд в Африке»

Мария Погребняк рассказала об участии в популярном проекте Фото: Даниил ОПАРИН

Популярный блогер и продюсер Мария Погребняк стала одной из самых ярких участниц экстремально-приключенческого шоу «Новые Звезды в Африке». «КП-Екатеринбург» успешный блогер и жена футболиста рассказала о нервных срывах на шоу, как отнеслась Ольга Бузова к ее конфликту с Эвелиной Бледанс и о последствиях участия в экстремальном проекте.

Мария Погребняк показала себя на шоу как волевая «пацанка». Фото: ТНТ

«ОЛЯ ПРЕДУПРЕДИЛА О ХЕЙТЕ»

- Мария, как случилось, что вы стали участницей «Новых звезд в Африке»?

- Мы всей семьей большие фанаты проекта. Поэтому, когда мне предложили принять участие в шоу «Новые Звезды в Африке», я не раздумывала, сразу стала собираться. Даже дети сказали: «Мама, пакуй чемоданы! Ты будешь есть тараканов, мы хотим на это посмотреть!»

- Вы как-то укрепляли организм перед проектом?

- К своим тренировкам в зале я подключила больше «физики». Также перед Африкой я стала по-другому питаться: употреблять больше белка, пить витамины группы B, D, рыбий жир, микроэлементы. Мой врач составил целый список, так как знал, что будут изнуряющие нагрузки.

Ведущей шоу выступила лучшая подруга Марии Погребняк Ольга Бузова. Фото: соцсети

- На шоу вы показываете себя волевой «пацанкой». А нервные срывы во время съемок случались?

- У меня было два срыва. Первый из-за усталости и постоянного напряжения. Я не спала ночами и продумывала схемы, что делать, если кто-то из моей коалиции уйдет. В самый сложный момент слова поддержки подобрал Саша ST. Второй срыв был из-за предательства. В какой-то момент я перестала играть и начала жить, и в такой обстановке чувствовать предательство гораздо больнее.

- Знала ли Ольга Бузова, что вы будете на шоу и как она к этому отнеслась?

- Оля узнала это от меня. Она очень обрадовалась, но, конечно, предостерегла, что будет тяжело и будет много хейта в мой адрес из-за того, что она моя подруга. Я в этот момент представила ситуацию, когда очень известный футболист отдает на футбол своего сына, и тот показывает хорошие результаты, но все говорят, что это только благодаря папе. Дети знаменитых спортсменов всегда должны быть на две головы сильнее своих родителей, чтобы доказать, что они имеют право быть в команде. Мне тоже надо было доказать, что я пришла на проект не по блату. И это меня тоже мотивировало.

Конфлик между Эвелиной Бледанс и Марией Погребняк произошел из-за того, что Мария предложила голосовать против Виталия Гогунского. Фото: ТНТ

ГОТОВА ОБНЯТЬ ЭВЕЛИНУ БЛЕДАНС

- Как Ольга отнеслась к вашему конфликту с Эвелиной Бледанс?

- Про ситуацию с Эвелиной Оля, конечно, спросила меня, как я вообще к этому отношусь, но я поспешила ее заверить, что все хорошо. Я привыкла к буллингу и травле. Для меня самое основное в этом конфликте – не стать плохим примером для молодежи и донести, что все мы разные и понятие красоты у всех тоже разное.

- С чего вообще начался ваш конфликт с Эвелиной Бледанс? В соцсетях она написала, что не стала бы оскорблять внешность человека, если бы он не сделал ничего плохого ее семье…

- Я не очень понимаю, с каких пор Эвелина и Виталий Гогунский стали одной семьей. Я никогда не видела особенно близкого и плотного общения между ними. И я бы никогда не позволила себе оскорбить ее семью. Наоборот, почти в каждом интервью я говорила, что Эвелина – потрясающая женщина, она очень хорошо выглядит в свои 54 года. У нее очень непростая судьба. Я ничего плохого ни о ней, ни о ее семье не говорила.

Мария Поргедняк призналась, что готова помириться в Эвелиной Бледанс. Фото: ТНТ

- Вам хочется помириться с Эвелиной?

- С удовольствием встречусь с Эвелиной, обнимусь и поболтаю, вспомним с ней шоу, потому что у меня от проекта даже сейчас только положительные эмоции и воспоминания. И это потрясающе.

- Вы рассказывали, что в школе сталкивались с буллингом?

- У меня всегда были худое тело, высокий рост и круглое лицо. Сверстники называли меня «палкой» и «одуванчиком». Буллинг был постоянным. Все пытались ущипнуть меня за щечки. Я даже хотела удалить «комки Биша», колола в лицо препараты, чтобы избавиться от щечек и комплексов. По ночам плакала в подушку, мне не с кем было этим поделиться. Но я с детства была боевой девчонкой и все выдержала. При этом до сих пор считаю травлю и буллинг недопустимыми.

Перед участием в шоу Мария специально укрепляла свой организм. Фото: соцсети

«ВЕРНУЛАСЬ И НАБРОСИЛАСЬ НА БУРГЕРЫ»

- В одном из выпусков вы едва не утонули в Лимпопо. Были ли еще более опасные испытания?

- Этот случай был очень страшным, я себя не контролировала, поддалась панике и думала, что утону в Лимпопо. Руки и ноги онемели, и соображать что-то было невозможно. Вторым опасным для меня испытанием было преодоление страха высоты, когда нужно было пройти по канату над пропастью. Все тело дрожало, когда я смотрела вниз. Только то, что я могу принести монеты своей команде, заставляло двигаться вперед.

- После шоу вы столкнулись с какими-нибудь проблемами? Может, похудели или была жуткая акклиматизация?

- В первый же день, когда я вернулась домой поле шоу, заказала себе сочный стейк, бургер, картошку фри, залила все это кетчупом и набросилась на еду. После этого слегла с отравлением, что еще три дня потом ничего есть не могла. Мой желудок отвык от такого. Второй момент: я привыкла к тому, что все, что ты приготовил, съел на месте, и нет никаких запасов готовой еды. Поэтому, даже вернувшись, первое время доедала каждую крошку и чуть ли не облизывала тарелки. А когда нас друзья пригласили в ресторан сразу после моего возвращения, я вообще начала есть еду руками. Только потом опомнилась! Вот так на меня повлияла Африка.

После шоу Мария планирует развивать собственные проекты. Фото: ТНТ

- Чем планируете заниматься после шоу?

- Я продолжаю заниматься своими проектами. У меня свое медиаагентство. Мы работаем с талантливым блогерами, планируем снимать сериалы, скоро начнутся съемки фильма. Также у меня есть свой бренд гигиенических товаров для женщин Bellby, и сейчас мы изучаем новые фабрики по производству, чтобы улучшить качество, но при этом сохранить нашу цену на товары.

- Вы все реже публикуете фото с Павлом. Вы решили показывать меньше личного?

- Да, я решила меньше афишировать личную жизнь.

- Планируете ли в ближайшее время какое-то совместное романтическое путешествие?

- Это вопрос к Павлу, ведь все-таки мужчина должен создавать романтику для женщины.

Смотрите новые выпуски шоу «Новые звезды в Африке» по воскресеньям в 19:00 на телеканале ТНТ

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