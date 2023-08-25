«Такого точно не ожидала...»: уральская красавица Ангелина Татарченкова - о чувствах к Батрутдинову и обиде на Хилькевич

Ангелина Татарченкова стала любимицей зрителей. Фото: из архива Ангелины

Красавица из уральского села Ангелина Татарченкова выбыла из шоу «Выжить в Дубае», в котором звезды в пустыне сражаются с командой «народников» за 10 млн. рублей. С первых выпусков 25-летняя девушка покорила не только зрителей, но и сердце закоренелого холостяка Тимура Батрутдинова. «КП-Екатеринбург» Ангелина рассказала, почему сначала ответила шоумену взаимностью, а потом отказала, об обиде на Анну Хилькевич, трудностях на проекте и планах на жизнь.

«В ПОЗИТИВЕ ЖИТЬ ЛЕГЧЕ»

- Как же я скучала по петличкам! - восторженно говорит Ангелина перед записью интервью.

- У тебя когда съемки закончились?

- Я вернулась домой в апреле. И уже очень скучаю.

После проекта девушка хочет поучаствовать в других проектах на ТВ и мечтает попробовать себя в роли ведущей. Фото: соцсети

- Думаю, теперь по тебе будут скучать и зрители. Ты стала одной из главных любимиц на проекте. Ожидала, что так будет?

- Такого точно не ожидала. После первых выпусков на меня каждый день стали подписываться тысячи людей. Люди пишут, что я их замотивировала поменять свою жизнь. Это для меня очень ценно.

- Сама как думаешь, чем зацепила зрителей?

- Скорее всего, тем, что я такая, какая есть. У меня, что в голове, то и на языке (смеется). Непосредственная, обычная девчонка. Всегда вижу добро в людях. Даже в школе пыталась оправдать тех, кто меня обижал. Раньше думала, что это мой минус. Но на самом деле это круто. В позитиве жить легче.

В проекте «Выжить в Дубае» звезды соревнуются с командой «народников» за 10 млн. рублей. Фото: ТНТ

- А признаний в любви в директ много прилетает?

- Если мужчины пишут, то всегда очень культурно и без пошлостей, о том, что я – достойная, прекрасная девушка. Желают мне счастья и удачи.

- Что самым сложным для тебя было на проекте?

- Погодные условия в пустыне. Мы кашляли и задыхались из-за песчаных бурь, нехватки воды и еды. Был случай, когда мы целый день не могли снимать и скрывались от жуткой жары под шатром.

Ангелина Татарченкова отказала Тимуру Батрутдинову, так как у нее есть молодой человек. Фото: соцсети

«ТИМУР УМЕЕТ ОБАЯТЬ»

- Больше всего зрителей волнует, почему ты ответила на чувства Тимура взаимностью, но лишь спустя время призналась, что у тебя есть парень?

- Когда я шла на проект, мы с молодым человеком состояли в отношениях около года. У нас был период притирок, и было очень непонятно, что будет дальше. А Тимур умеет обаять, умеет разговаривать с женщинами. Вряд ли какая-то девушка в принципе устоит перед ним. И у меня, не буду скрывать, появилась к нему симпатия.

Но на шоу я поняла, что скучаю по тому человеку, который ждет меня дома. Кто бы ни был рядом, я хочу поддержки именно от него. Когда я вернулась, мы все обговорили и поняли, что у нас взаимные чувства.

На шоу Тимур Батрутдинов признался Ангелине, что хотел бы от нее детей. Фото: кадр из выпуска

- Теперь всем особенно будет интересно, кто твой молодой человек?

- Имя афишировать пока не буду. Он работает в культуре и увлекается баскетболом.

- Где вы познакомились?

- Он решил временно устроиться в Дом культуры, где я работаю, но, увидев меня, задержался на год (смеется).

«Я РАЗДЕЛЯЮ ЖИЗНЬ И ШОУ»

- Тебе было обидно, когда Анна Хилькевич, с которой вы подружились, настояла, чтобы именно ты пошла с ней на испытание на вылет?

- Мне было обидно от всей ситуации. Мы с «народниками» договаривались, что будем «убирать» звезд, чтобы победил кто-то из народа. Но, когда Аня изъявила желание пойти в номинацию со мной, ведомые люди быстро согласились. Все кроме Тани (участница из народной команды, Прим. Ред.).

После съемок Ангелина продолжила с Анной Хилькевич дружеское общение. Фото: соцсети

- Как думаешь, Анна видела в тебе более слабого соперника?

- Я думаю, Аня просто устала ходить на соревнования. Это был ее третий раз, и она психологически не готова была бороться с мужчиной (в команде звезд оставались футболист Павел Мамаев и блогер Артем Калайджян, - Прим. Ред.). Аня повела себя, как настоящий игрок и делала все, чтобы победить.

- Видела фото с премьеры, где вы с Аней обнимаетесь. Значит, удалось наладить общение?

- Я разделяю жизнь и шоу и не храню злость и обиды с проекта. В жизни Аня – очень добрый и радушный человек, всегда поможет, выслушает и даст совет. У нас у обеих очень много работы, но мы интересуемся, как друг у друга дела и обмениваемся короткими историями.

- Больше всего вы подружились с Артемом Калайджяном. Перед твоим уходом он пообещал помочь тебе с лечением мамы. Он сдержал обещание?

- Артем – замечательный человек. Он поддерживал меня на проекте, и после шоу сам меня нашел в соцсетях и помог. Я очень благодарна Артему за то, что он появился в моей жизни.

Ангелина призналась, что разделяет жизнь и шоу. Фото: ТНТ

- Мама смотрела выпуски с тобой?

- Все смотрела и не раз. Очень сильно мною гордится. Это очень ценно для меня. А когда я уходила, она сказала: «Я так плакала!». Я и сама рыдала, когда смотрела выпуск.

«ПОВТОРИЛА ДЕТСКОЕ ФОТО С ПАВЛОМ ВОЛЕЙ»

- Все отмечают, что ты – настоящая уральская красотка! А комплексы у тебя есть какие-нибудь?

- Все комплексы я проработала в школе. Я была пухленькой девочкой, но когда стала много бегать, следить за питанием, похудела и поняла, что всегда все можно изменить, если что-то не устраивает. А если вы боитесь оценки окружающих, помните: для вас что-то может быть минусом, а кто-то скажет: «Какая она прекрасная, это ее изюминка, и это так круто». Сейчас я ничего не хочу в себе менять. Я расслабилась и, наконец-то, стала просто жить!

- В каких еще проектах на ТВ хочешь поучаствовать?

- Мне сейчас все интересно: и музыкальные, и экстремальные проекты, как шоу «Новые звезды в Африке». Хотела бы попробовать себя в качестве ведущей или начать вести канал в соцсетях. Мне это очень нравится.

Жительница села Никольское вдохновила многих зрителей поменять свою жизнь. Фото: ТНТ

- Рекламные проекты уже предлагают?

- На телевидении пока нет, а соцсетях уже делала рекламу, связанную с фитнесом, медитациями и дизайном человека. Но я очень разборчивая. И никогда не буду рекламировать то, что может навредить людям, сколько бы это ни стоило.

- И в завершение – самое светлое воспоминание с проекта?

- У меня в детстве была фотография с Павлом Волей. Знаете, когда фотограф приходит в школу и, у него есть заготовленные шаблоны со знаменитостями на фоне. И там был Павел Воля. А я выросла на его творчестве и попросила: «Сделайте мне с ним 10 фотографий!». Когда я уходила с проекта, Павел об этом узнал, и мы повторили мои детские фото. (Улыбается). И вообще очень запомнилось, как меня провожали участники и съемочная группа… Ревели все. Не помню, чтобы кого-то так провожали.

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