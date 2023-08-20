«Не хочет, чтобы мне сделали больно»: Егор Крид пытался отговорить Клаву Коку искать любовь на шоу

Егор Крид переживал, что близкой подруге Клаве Коке сделают больно. Фото: соцсети

Популярная певица и завидная невеста российского шоу-бизнеса Клава Кока дважды была в серьезных отношениях, но обрести женское счастье так и не смогла. Сама исполнительница не раз говорила, что больше всего мечтает о любви и своей семье, но с плотным графиком времени на знакомства и свидания катастрофически не хватает.

Поэтому автор и исполнительница хитов «Краш» и «Покинула чат» решилась искать свою любовь на шоу с главной свахой страны Розой Сябитовой. Проект «Сердце Клавы» выйдет на ТВ только 29 августа, но певица уже, не скрывая восторга, объявила, что ей удалось влюбиться на шоу.

Клава Кока рассказала о новой любви перед выступлением на концерте в честь 300-летия родного Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА

- Я счастлива в отношениях! – призналась «КП-Екатеринбург» Клава - Я так давно этого ждала. В проекте зрители увидят начало нашей истории. Но после того, как его закончат показывать, мы обязательно все подробно расскажем. (Улыбается).

Клава Кока также призналась, что перед участием в проекте советовалась с близким другом и коллегой Егором Кридом, который пытался найти вторую половинку на шоу «Холостяк».

- Он сказал, что это плохая идея, расстроился, что я иду на проект, сказал, что все это не по-настоящему и что он надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом, - рассказала исполнительница.

Егор Крид и Клава кока дружат больше восьми лет. Фото: соцсети

Напомним, на проекте «Холостяк» он влюбился в модель из Екатеринбурга Дарью Клюкину, но позднее в интервью признался, что девушка играла на камеру и разбила ему сердце.

С Егором Кридом Клава Кока сблизилась в Black Star в 2015 году, когда подписала с лейблом контракт. Клава и Егор не только создавали совместные треки, поддерживая друг друга в творчестве, но и ездили вместе отдыхать. Несмотря на то, что Егор давно вышел из Black Star, на светских тусовках музыканты нередко появляются вместе и не скрывают теплых чувств друг к другу.

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