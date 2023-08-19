«Я счастлива в отношениях»: Клава Кока рассказала о новом возлюбленном

Клава Кока мечтает о крепкой семье Фото: Ольга ЮШКОВА

Клава Кока выступила на фестивале RCC. Перед событием певица рассказала «КП-Екатеринбург», как встретила любовь на шоу, о чем мечтает и о самых значимых местах в родном городе.

Клава Кока выступила на фестивале RCC в честь 300-летия Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА

- Какие чувства испытываете, когда приезжаете в родной Екатеринбург?

- Я всегда с большой радостью сюда приезжаю, потому что это мой родной город. Тем более, сегодня 300 лет Екатеринбургу. Для меня это большой праздник, я здесь провела детство и юность. Здесь самые крутые люди.

- Недавно вы рассказали подписчикам о том, что нашли свою вторую половинку. Вы счастливы сейчас в отношениях?

- Я счастлива в отношениях! Я так давно этого ждала. 29 августа на ТВ начнут показывать «Сердце Клавы». Мы познакомились на шоу. После его окончания обязательно все расскажем.

Клава Кока часто бывает в родном Екатеринбурге Фото: Ольга ЮШКОВА

- Когда у вас во время визита в Екатеринбург остается личное время, какие места вы посещаете? Может есть любимые места?

- В Екатеринбурге обожаю Цирк, Плотинку, вообще, очень люблю центр, потому что здесь выросла. Я здесь выросла, здесь моя первая школа, мои первые учителя, моя первая любовь, начало моего пути.

- О чем сейчас мечтает Клава Кока?

- Во-первых, о семье. Во-вторых, выпустить песню, которая станет популярной во всем мире, и поехать в стадионный тур.

Клава Кока дала большой концерт в День рождения Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА

- Егор Крид тоже искал любовь на шоу. Советовалась с ним по поводу участия? Какие советы давал?

- Он сказал, что это плохая идея. Он расстроился, что я иду на проект, сказал, что все это не по-настоящему и что он надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом.

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