Шахрин променял бары на репетиции, а Клава Кока зарабатывала в метро: к 300-летию Екатеринбурга звезды рассказали о жизни в родном городе

Уральские звезды рассказали, как начинался их творческий путь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург отмечает 300-летний юбилей. Город прославили не только театры, ажурный купол цирка и бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий», но и большое количество актеров и музыкантов. В честь юбилея уральские звезды поделились яркими воспоминаниями о жизни в родном городе. «КП-Екатеринбург» разузнала, в какие приключения попадал «уральский пельмень» Вячеслав Мясников, чем зарабатывала на жизнь Клава Кока, как начиналась карьера группы «Чайф» и звезды «Универа» Сергея Пиоро.

Музыканты «Чайф» писали и репетировали свои хиты в подвале ДК МЖК. Фото: соцсети

«ЧАЙФЫ» ТВОРИЛИ В ПОДВАЛЕ

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин родился в Екатеринбурге и живет в нем уже 64 года. Он, как и другие музыканты рок-группы, стал одним из главных символов города.

- В детстве я жил на Плотинке, в бараках, на месте которых сейчас стоит Краеведческий музей, - рассказывает автор хитов «Аргентина-Ямайка 5:0» и «Никто не услышит».

Во всех интервью Владимир Владимирович неоднократно говорил, что ни на какой другой город Екатеринбург не променяет, а самым значимым для себя местом до сих пор считает Дворец культуры Молодежного жилищного комплекса (ДК МЖК). 29 сентября 1985 года на его сцене состоялся первый концерт группы «Чайф». А в 1986 году Шахрину в МЖК отдали подвал под репетиции.

Владимир Шахрин прожил в Екатеринбурге 64 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы жили музыкой, это был наш единственный досуг. Никаких клубов и баров не было. В рестораны – дорого и не попадешь. По телевизору и в кино ничего интересного не показывали. Репетиции были нашим микромиром. Как только была возможность, мы бежали репетировать. Собирались минимум четыре раза в неделю, - вспоминает Владимир Шахрин.

Сейчас на месте ДК МЖК построили Центр культуры «Молодежный». В 2018 году в честь 33-летия группы «Чайф» на здании повесили памятную доску.

ВЯЧЕСЛАВ МЯСНИКОВ ЖИЛ У «ПСИХБОЛЬНИЦЫ»

Для юмориста и актера «Уральских пельменей» Вячеслава Мясникова одним из самых значимых районов навсегда останется район возле остановки «Психбольница», в котором он жил, будучи студентом Лесотехнического университета.

Вячеслав Мясников переехал в Екатеринбург в студенчестве, когда поступил в Лесотехнический университет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Там я около двух лет снимал у товарища жилье. Квартира находилась недалеко от Лестеха. Иногда, ночью, чтобы доехать домой с репетиции КВН в лестехе, мы ловили машины на остановке Лесопарк и спрашивали: «За пять рублей довезете до "психушки"?». Водители смеялись и отвечали: «Ну садись "псих", что с тебя взять». По тем меркам 5 рублей это были большие деньги, и поездку на попутке я позволял себе редко. Конечно, возвращаться домой после полуночи мимо психбольницы было жутковато. Но и веселых воспоминаний было не меньше, - делится Мясников.

Однажды, как признается артист, и его самого чуть не приняли за психа.

Вячеслав Мясников (в голубой футболке) и его команда КВН «Парни с лесоповала». Фото: из архива актера

- Я тогда был капитаном команды КВН «Парни с лесоповала» и для одного из номеров мы с ребятами решили покрасить волосы в белый цвет. Задумка номера была такой: декан после сессии заходит к студентам и спрашивает: «Ребята, как вы?», а мы снимаем банданы, под которыми все седые. В идею поверили. Подкрасились хной на квартире у моего друга, но вместо белого получился желтый цвет. Когда нужно было ехать на учебу, на остановке под табличкой «Психбольница» стояли шесть человек с желтыми головами, как цыплята, - смеется «уральский пельмень». - Нам было очень весело, мы фотографировались на обычную мыльницу, но фотографии, к сожалению, не сохранились.

Еще одним знаковым местом в городе Вячеслав считает «Дворец молодежи», ведь именно в нем уже больше 20 лет проходят премьеры всех концертов «Уральских пельменей».

Клава Кока решила стать певицей благодаря урокам вокала в Свердловской детской филармонии. Фото: соцсети

КЛАВА КОКА ВЛЮБИЛАСЬ В МУЗЫКУ В ДЖАЗ-ХОРЕ

Популярная певица Клава Кока родилась и 13 лет прожила в самом центре Екатеринбурга, а затем вместе с родителями, братом и сестрой переехала в Москву. Еще с юных лет она мечтала стать певицей, а первые шаги делала в джаз-хоре в Свердловской детской филармонии, куда ее в 4 года отдала мама.

- Я с огромным удовольствием посещала все занятия! С самого раннего детства я полюбила музыку благодаря хору, - вспоминает звезда Black Star.

Клавдия Высокова (справа) в составе джаз-хора. Фото: предоставлено Свердловской детской филармонией

К своей мечте Клава шла упорными и уверенными шагами и сама зарабатывала деньги на первые запись в студии.

- Помню, раздавала и расклеивала листовки, чтобы хватило на запись в студии! Как попала в полицию, когда в метро пропускала людей за 50 рублей по своей школьной льготой карте, - рассказывает певица.

Сергей Пиоро родился и прожил в Екатеринбурге 25 лет. Фото: соцсети

СЕРГЕЙ ПИОРО ВЕСЕЛИЛСЯ НА МАЙСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

Звезда «Универа» Сергей Пиоро, думая о родном городе, сразу вспоминает, как в детстве принимал участие в первомайской демонстрации.

- Мы собирались у Горного университета, где работала моя мама, дети надували шары, а родители поднимали на Первомай (Смеется). Затем уже включались в общую колонну. А после демонстрации возвращались к университету, родители продолжали отмечать, а мы с друзьями играли, изучали аппараты для бурения. Для каждого ребенка это было долгожданное событие, - рассказывает актер.

На фото Сергею Пиоро (справа) около 10 лет. Фото: из архива актера

Еще одним знаковым местом в городе Сергей считает Свердловскую киностудию, где он впервые начал сниматься в кино.

- Съемка в массовке тогда стоила три рубля. Мне друг предложил поучаствовать. Понравилось, но хотелось больше, поэтому в дальнейшем пробовался на глвные и второстепенные роли в кино, - рассказывает Сергей Пиоро.