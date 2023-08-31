Миллионер, должник Тимати и русский Райан Гослинг: кто борется за сердце Клавы Коки

Певица нашла любовь на шоу «Сердце Коки» с ведущими Розой Сябитовой и Романом Каграмановым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще до выхода в эфир шоу «Сердце Коки» звезда Black Star Клавдия Высокова призналась, что сумела найти на нем свою любовь. Имя избранника автор хита «Покинула чат» не называет. Это зрителям предстоит узнать лишь в финале шоу. А пока «КП-Екатеринбург» расскажет о самых интересных из 16 кандидатов на роль жениха Клавы Коки.

Модель Александр Поверин, 27 лет, Москва

Александр Поверин собирает миллионы просмотров в интернете. Фото: соцсети

Александр Поверин не может не напомнить секс-символ Голливуда Райана Гослинга. Парень сходу заявил о собственной безупречности, только придя на шоу. Александр Поверин – популярный блогер, режиссер, модель и большой любитель путешествий. Его ролики в instagram* набирают десятки миллионов просмотров. Неудивительно, что он так уверен в себе.

- Как бы это ни звучало самовлюбленно. Я лучший, и я это докажу! А еще я люблю светленьких и позитивных девушек. А в отношениях больше всего ценю взаимность, - заявил во время свидания вслепую с Клавой Александр.

Журналист Данила Турецков, 24 года, Москва

24-летний Данила Турецков пока не смог встретить свою единственную. Фото: соцсети

Весельчак Данила Турецков с красным дипломом МГУ отучился на журналиста. Парень ведет свой блог в Интернете и мечтает обучать детей. О себе он открыто и с юмором рассказывает: «Я – девственник и эстет. А еще та еще мразь. Вообще считаю, что на первом свидании за девушку можно не платить. Хочу, чтобы меня оценили как личность».

Организатор концертов Антон Попович, 29 лет, Архангельск

За отношениями Клавы и Антона особенно интересно будет наблюдать, ведь он за годы карьеры успел дважды вступить в конфликт с ее друзьями Тимати и Егором Кридом. . Фото: соцсети

Антон Попович назвал себя на шоу милым, добрым, а еще скромным парнем, который занимается организацией концертов. А вот от том, что у него однажды был конфликт с известными исполнителями Тимати и Егором Кридом, не упоминает. Антон является генеральным директором компании, ООО «Твой концерт», в которой ему принадлежит пятидесятипроцентная доля. Согласно данным Мосгорсуда, в 2018 году рэпер Тимати подавал на компанию иск с претензией о том, что ему не был выплачен гонорар после концерта в Архангельске. По решению суда, Попович должен был выплатить Тимати около 1,4 млн рублей. В марте этого года с таким же иском в суд обращался и Егор Крид. ПЕевец потребовал с компании 5,5 миллиона рублей. На данный момент судебный процесс еще не завершился.

Бизнесмен Андрей Шарков, 38 лет, Санкт-Петербург

Бизнесмен Андрей Шарков с нуля поднял шоколадную фабрику. Фото: соцсети

Высокий и статный бизнесмен Андрей Шарков больше 10 лет владел шоколадной фабрикой «Шокобокс», оборот которой составлял около 250 миллионов рублей в год. Совсем недавно Андрей продал фирму и занялся проектами в сфере высоких технологий и инжиниринга, а также строительством загородного глэмпинга (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе, - Прим. ред.). Андрей в разводе, воспитывает двоих сыновей. Себя он называет настоящим авантюристом.

- Я очень люблю путешествовать, посетил уже больше 50 стран, научился кататься на мотоцикле, снегоходе и даже управлять самолетом. Женщине мечты подарю кучу эмоций, - рассказывает о себе Андрей.

Художник Илья Бодров, 35 лет, Москва

Илья Бодров зарабатывает миллионы на продаже своих картин. Фото: соцсети

Еще один миллионер, но уже более творческая натура - Илья Бодров. Сам он называет себя «художником до мозга костей».

- Это моя робота, мое хобби, мое все, - вдохновлено говорит он.

Илья входит в Московский союз художников России. В 2020 году журнал Forbes включил мужчину в список 20 самых дорогих современных художников до 45 лет по результатам аукционных продаж. Картины Ильи выставляются на аукционах. Стоимость одной составляет около полумиллиона.

Танцор Александр Фатерин, 39 лет, Томск

Александр Фатерин прекрасно выглядит в вои 39 лет. Фото: соцсети

Бодрый и энергичный мужчина в самом расцвете сил Александр Фатерин сразу заявил: «За сердце Клавы я буду бороться до конца!». Мужчину не смущает разница в возрасте в 12 лет. И, правда, чему тут смущаться. В свои 39 лет Александр прекрасно выглядит. Поддерживать себя в форме ему помогает профессия. Александр – профессиональный танцор и владелец танцевального проекта и школ в 40 городах России.

- Я не так давно развелся. На проекте надеюсь вновь испытать светлое чувство влюбленности и трепета внутри, - делится Александр.

Ведущий Сергей Беликов, 35 лет, Саратов

Обаятельный Сережа, как парень сам себя предпочитает называть, предпочитает покорять девушек добротой и харизмой. Фото: соцсети

Настоящий романтик с кудрявыми светлыми волосами Сергей Беликов работает ведущим светских мероприятий и праздников. В свои соцсети мужчина с особой гордостью выставляет общие фото с Андреем Ургантом и Владимиром Познером. Кроме того, Сергей занимается прокатом электросамокатов в родном городе, работает в туристическом центре Саратовской области и снимает тревел-шоу. В 2020 году мужчина развелся. До этого он два года жил с супругой в Испании.

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