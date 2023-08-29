Мария Погребняк превратилась из домохозяйки в светскую львицу. Фото: соцсети

Мария Погребняк из самой обычной девушки, домохозяйки и мамы троих детей превратилась в настоящую светскую львицу и бизнес-леди. Экс-супруга известного футболиста зарабатывает миллионы, путешествует по миру, носит люксовые бренды и скупает недвижимость за бешеные деньги. Роскошной, как признается блогер, ее жизнь была далеко не всегда. «КП-Екатеринбург» рассказывает, что помогло Марии Погребняк стать известной и разбогатеть.

«СДАВАЛА БУТЫЛКИ И КАТАЛА ДЕТЕЙ НА ЛОШАДИ»

- Я из самой обычной семьи. Никакие дары и богатства с детства мне не достались. Я шла к этому долгим путем и проходила через многие трудности, - признается 35-летняя Мария Шаталова (девичья фамилия блогера. - Прим. ред.).

Все, о чем Мария мечтала после школы - это семья и дети. Фото: соцсети

Первые деньги она начала зарабатывать еще в подростковом возрасте – в свободное от учебы время сдавала бутылки и катала детей на лошадях в парке. Училась девушка тоже прилежно и даже шла на красный диплом. Пока в седьмом классе не встретила будущую звезду футбола Павла Погребняка.

Ради встреч с любимым блогер пропускала учебу, поэтому окончила школу с тройками. Но тогда все, о чем мечтала девушка, – быть вместе с Павлом и строить свою семью.

«ПОПРАВИЛАСЬ НА 30 КГ И ВАРИЛА БОРЩИ»

В 2006 году Мария обвенчалась с Павлом в Томксе. Футболист тогда играл за сборную «Томь». За сезон он забил 13 мячей в 26 играх, получил приглашение в «Зенит» и перевез Марию в Петербург.

Мария нередко выходит в свет вместе с лучшей подругой ольгой Бузовой. Фото: соцсети

В 2007 году блогер родила первого сына Артема. Тогда ей было всего 19 лет.

- После рождения Темы я поправилась на 30 кг! И что бы ни делала, не могла похудеть. Переживала и ревновала Пашу к моделям, которые крутились вокруг него и говорили: «Что ты в ней нашел?!» А он меня успокаивал, говорил, что гормоны обязательно придут в норму и все встанет на свои места, - вспоминает Мария.

Так и случилось. Блогер смогла нормализовать питание, ей помогли занятия спортом, и она стала таять на глазах.

Мария смогла похудеть на 30 кг, занялась собой, и ее заметили модные бренды. Фото: соцсети

В 2009 году Мария официально стала женой футболиста. В этом же году родила ему второго сына Павла, но после этого едва не утонула в быту.

- Я окончательно превратилась в домохозяйку. Только стирала, убирала, варила борщи и меняла подгузники. А в жизни мужа были игры, сборы, съемки, общение с разными людьми. Со мной ему уже было неинтересно. И я поняла, что, если не начну учиться чему-то новому и развиваться, наши отношения зайдут в тупик, - рассказывает Мария Погребняк.

«ПРИВЕТ, ХЕЙТ И БОГАТАЯ ЖИЗНЬ!»

Мария устала быть только мамой, домохозяйкой и женой известного футболиста.

Мария начала развиваться, чтобы не отставать от супруга. Фото: соцсети

- Я восстановилась в институт, ходила на курсы, стала интересоваться недвижимостью. Когда родила третьего ребенка и мы переехали в Лондон, в одном из магазинов мне предложили стать амбассадором известного бренда обуви, просто потому что им понравилась моя внешность. Я вообще не поверила, но мне стало так интересно, что я дала номер телефона, - смеется Погребняк.

Жена футболиста начала сниматься для модных журналов, ее заметили и пригласили в шоу о жизни богатых русских в Лондоне «Meet the Russians». В Лондоне Мария также увлеклась дизайном вечерних нарядов и вскоре представила первую коллекцию одежды. Параллельно с этим начала вести блог, в котором рассказывала о материнстве, косметике и светской жизни.

Мария начала развиваться и занялась своим делом. Фото: соцсети

- Мне безумно нравилось. Я набрала более 700 тысяч подписчиков. Начала получать деньги с рекламных интеграций. Поняла, что можно быть в декрете и иметь свой доход. Заработала свой первый миллион и отвезла родителей в Турцию и Дубай, - вспоминает мама троих сыновей.

Но с приходом популярности на девушку, как это обычно бывает, обрушилась волна хейта.

- Я не могла понять, почему у людей столько злости и ненависти ко мне? Я делилась своей жизнью, ни в чью другую не лезла, но каждый день ловила тонны негатива. И это доставляло боль не только мне, но и моим родителям и близким. Я решила оградить их от этого и удалила аккаунт с почти миллионной аудиторией. Но потом поняла, что хочу зарабатывать только благодаря любимому делу, поняла, что хейт – это некая плата за известность, и только пройдя через него, можно стать сильнее, - делится Мария.

Мария с родителями и сыновьями. Фото: соцсети

Вернувшись в Москву, Мария продолжила заниматься дизайном одежды (сейчас у нее несколько швейных мастерских в столице), а также открыла Tiktok-хаус и стала продюсером для начинающих блогеров.

- Сейчас у меня три компании, связанные с инвестициями, медиарынком и блогерством. Женщина счастлива, когда реализована и самодостаточна, - уверена Мария Погребняк.

Недавно светская львица начала заниматься недвижимостью и приобрела элитное жилье в Дубае для сдачи в аренду и перепродажи.

Мария стала не только блогером, но и продюсером. Фото: соцсети

Напомним, в начале этого лета Мария объявила о расставании с Павлом Погребняком. Пара прожила вместе 17 лет и считалась одной из самых красивых в российском футболе.

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