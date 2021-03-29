До и после: невероятное преображение Марии Погребняк, мамы троих детей

Многие считают Марию неестественной и называют «куклой». Фото: Instagram

История любви Павла и Марии Погребняк может смело претендовать на одну из самых романтичных среди российских знаменитостей. Будущая звезда сборной России был сражен на повал однокашницей. Сама Маша завоевала спутника жизни далеко не сразу. Все началось с того, что за ней стали ухаживать все мальчики. Все, кроме Павла. С этого и начались попытки девушки обратить на себя внимание.

У пары трое сыновей, первого Мария родила еще в 18 лет. За годы в браке Погребняк превратилась из пухленькой девушки в топ-модель. Сейчас у Марии свой бренд одежды и 2 миллиона подписчиков в Instagram.

«Комсомолка» сравнила, как выглядела Мария в прошлом, и как выглядит сейчас. Многодетная мать всячески отрицает присутствие пластической хирургии в своей жизни. Мол, диета и правильное питание творят чудеса. А вот эксперты часто приписывают ей пластику скул, удаление комков Биша, наличие виниров и так далее.

«Я ни на минуту не задумывалась об аборте. Мне тогда едва исполнилось 18. Денег особо не было. Мужа официального тоже.

Была огромная любовь. Уверенность? Была ли она? Да, нет, конечно. Спасибо родителям за то, что нас тогда с Пашкой поддержали. Рассказали, как они справлялись. Моя мама родила моего брата в 19 лет будучи с папой студентами! Как вы понимаете, больших материальных возможностей у них не было. Сидеть с ребенком помогала бабушка, родители учились! Брат сам поступил в МГУ на биофак! Пашины родители тоже стали родителями, когда были студентами, Они жили в коммуналке 13 квадратных метров! И это им не помешало воспитать достойных сыновей, настоящих мужчин К чему это я, к тому, что можно и без больших финансов дать ребёнку счастливое детство и воспитать его хорошим человеком!»

Можно подумать, что это два разных человека. Фото: Instagram

А вот что писала Мария о первом отпуске с мужем на Гоа.

« Первый наш отдых на Гоа. Родители меня отпустили по доверенности! Доверили свое сокровище Паше. Я, думаю, вы, зная меня, уже понимаете, что без приключений не обошлось. Наш первый день. Мы проснулись поздно, часов в 12! Пошли кушать и осматривать территорию. Все было очень сказочно красиво! Приблизительно в 16-00 спустились к пляжу, а там никого! Ну мы и обрадовались. Круто - одни! На счет раз, два, три побежали в воду. Дурачились, смеялись! И все реально было замечательно до тех пор, пока мы не решили плыть обратно. Первый поплыл Паша, я отстала! Он мне кричит: догоняй. А я не могу, не получается! Я стараюсь изо всех сил грести сильнее, но меня относит все дальше от берега. У меня начинается паника, заливаюсь слезами! Силы заканчиваются. Паша возвращается за мной, пытается меня толкнуть вперёд, но течением меня опять уносит назад.

Мы с радостью позвали бы на помощь, но никого, ни души на пляже! Еле-еле Паша вытащил меня и себя! После мы минут 30 просто лежали на песке, не могли отдышаться! По возвращению в отель нам сказали, что в 16:00 начинается отлив! Купаться запрещено! Вот так прошёл наш первый день»

Слева - первый отдых Марии и Павла на Гоа. Фото: Instagram

А это архивное фото с выписки из роддома.

Во время отпуска Мария просит сыновей помочь ей с фотографиями. Фото: Instagram

После первой беременности Мария набрала 30 килограммов.

Фото: Instagram

В 2013 году Погребняк приняла участие в съемках британской программы, в которой рассказывали о жизни «богатых русских в Лондоне».

Ноги Марии поражают. Фото: Instagram

Кстати, недавно Мария отметила 10 лет со дня знакомства с Ольгой Бузовой. Вот так девушки выглядели в прошлом.

Бузова и Погребняк дружат уже 10 лет. Фото: Instagram

- Почти все готовы поддержать тебя в минуты горести, но мало кто может порадоваться твоим успехам. Оля всегда поддерживает меня, а я ее. Мы 24/7 на связи. За десять лет она стала звездой номер один в стране, но сама не изменилась. Не словила звездную болезнь. При этом, когда мы встретились, то невзлюбили друг друга с первого взгляда. Оля была такой яркой и стильной, наверное, я приревновала ее к своей компании, - объясняла «Комсомолке» Погребняк.

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