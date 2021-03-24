«Невзлюбили друг друга с первого взгляда»: Погребняк раскрыла тайны дружбы с Бузовой

Фото: Instagram

Мария Погребняк и Ольга Бузова отметили 10 лет со дня знакомства. Лучшие подруги встретились в ресторане столицы, чтобы увидеться после долгой разлуки.

- Я благодарна Богу за тебя, что ты появилась в моей жизни, - написала ты та подруга, которая поддержит и в трудную минуту и порадуется всем сердцем. Люблю тебя безумно, - написала жена футболиста в Instagram.

Ответ певицы не заставил себя долго ждать.

- Как я счастлива, что, несмотря на разные жизни, и графики, мы сумели сохранить нашу дружбу. 10 лет - это уже о многом говорит. Козерог и скорпион, кстати. Люблю тебя, - пишет Бузова.

Девушки познакомились в 2011 году в Германии. В то время муж Погребняк выступал за клуб «Штутгарт», а будущая звезда российской эстрады приехала туда, чтобы навестить в клинике тогдашнего бойфренда Дмитрия Тарасова.

В разговоре с «КП» Мария Погребняк рассказала, почему спустя столько времени дорожит дружбой с Ольгой.

- Почти все готовы поддержать тебя в минуты горести, но мало кто может порадоваться твоим успехам. Оля всегда поддерживает меня, а я ее. Мы 24/7 на связи. За десять лет она стала звездой номер один в стране, но сама не изменилась. Не словила звездную болезнь. При этом, когда мы встретились, то невзлюбили друг друга с первого взгляда. Оля была такой яркой и стильной, наверное, я приревновала ее к своей компании, - объясняла «Комсомолке» Погребняк.

Для Марии стало полной неожиданностью появление Бузовой в шоу «Маска». Ольга скрывалась в костюме розовой пантеры, звездное жюри потеряло дар речи, когда увидело, кто скрывается за маской.

- Мы смотрим «Маску» всей семьей, не пропустили ни одной серии. Я была в шоке, когда пантерой оказалась Оля. Она же постоянно выкладывает сторис, всегда в центре внимания. Как она еще умудрилась сниматься в проекте? Я даже детям всегда говорю, чтобы брали пример с нее, такая она работоспособная.

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