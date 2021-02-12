Расставание певицы и блогера стало неожиданностью для эстрады Фото: Борис КУДРЯВОВ

После внезапного расставания с Давидом Манукяном Ольгу Бузова нашла поддержку у одной из лучших подруг – Марии Погребняк. Жена футболиста «Урала» изо всех сил утешала певицу, находясь в Дубае. После возвращения в Москву Погребняк первым делом навестила Ольгу.

Не исключено, что Мария могла видеть, с чего начался конфликт певицы и блогера. Во время торжества по случаю юбилея Ольга оттолкнула Манукяна на глазах у гостей.

- Я всегда буду ее защищать и поддерживать. Она моя лучшая подруга. Это замечательный человек, который, не смотря на славу, не словил звездную болезнь. Вы даже не представляете, как много Оля тратит на благотворительность. Но она молчит об этом. Не видела у нее ни одного поста, где бы она говорила, что помогает кому-то. Все свою боль от расставания она выразила в «Грустном треке», - рассказала «КП» Мария Погребняк.

Стоит отметить, что свои теплые отношения представительницы высшего общества не скрывают и в социальных сетях. Селебрити постоянно пишут друг другу комплименты в Instagram.

- Прочитаете мои мысли? Проверим, как вы чувствуете меня, - написала Погребняк.

- Как же я соскучилась по моей Олечке, - ответила Бузова подруге

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