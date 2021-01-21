Певица отметила 35-летие в экстремально коротком платье. Фото: Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова с размахом отметила юбилей. По случаю своего 35-летия светская львица собрала в ресторане близких друзей и родственников. На торжестве присутствовала и жена бывшего форварда сборной России Павла Погребняка Мария. Девушки давно дружат и всегда поддерживают друг друга.

Мария Погребняк показала архивное фото с Ольгой Бузовой. Фото: Instagram

- Ты знаешь, как сильно я тебя люблю и дорожу нашей дружбой. Пусть все твои мечты обязательно сбудутся, рядом будут настоящие друзья и любящие тебя люди. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, и слезы были только радости! Очень-очень люблю, хочу быстрее тебя обнять, - поздравила Мария свою подругу через блог.

В своем Instagram Погребняк показала экстремально короткое платье Бузовой и салют в ее честь. Кроме этого певице показали необычный фокус с золотой рыбкой. Под занавес праздника Ольге вынесли по-настоящему царский торт, который был украшен фотографиями Бузовой.

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