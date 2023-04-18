«Продам за бешеные деньги»: Мария Погребняк раскрыла стоимость шикарной квартиры в Дубае

Мария Погребняк купила квартиру в Дубае за 30 миллионов рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная блогер и продюсер Мария Погребняк купила квартиру в Дубае. Участница шоу «Новые звезды в Африке» долго не могла определиться, какую недвижимость приобрести, но остановила свой выбор на односпальных апартаментах в районе Dubai Creek в самом центре города.

«КП-Екатеринбург» Мария рассказала, что приобрела квартиру не для себя, а как средство для дополнительного заработка.

- Я купила эту квартиру с готовой отделкой, всей мебелью и техникой в спальне, кухне и сан-узле за 30 миллионов рублей. Дом еще достраивается, так что ключи я получу только в 2027 году. К этому времени недвижимость должна вырасти в цене. В зависимости от того, какая ситуация будет на рынке, я либо буду сдавать квартиру, либо продам ее процентов на 40 дороже, чем купила. Сейчас с этой же целью я хочу купить в рассрочку еще одну квартиру в Абу-Даби, - рассказывает светская львица.

Мария Погребняк купила квартиру в районе Dubai Creek. Фото: соцсети

Район, в котором Мария Погребняк приобрела недвижимость, находится близко к основным достопримечательностям города, а в будущем в нем построят самую высокую башню в мире.

После слухов о разводе с футболистом Павлом Погребняком и загородном доме, в который уехала жить знаменитость, Мария Погребняк всерьез задумалась о приобретении недвижимости и для себя любимой.

- У нас с Пашей все хорошо, а вот за особняк даже как-то обидно, что его на самом деле нет. Но себе бы я, конечно, в Эмиратах хотела виллу. Только вот она стоит бешеных денег – 4 миллиона долларов! На нее мне пока не хватает. Вот продам две свои квартиры в будущем и куплю эту виллу. - улыбается звезда экранов.

Напомним, слухи о разводе Марии Погребняк и Павла Погребняка прогремели в сети в начале апреля. Издание Starhit, сославшись на источник, сообщило о том, что после возвращения Марии Погребняк в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке» супруги разругались и в результате решили разъехаться. Якобы причиной для скандала стали известия об изменах футболиста.

Ранее Мария Погребняк опровергла слухи о разводе с футболистом Павлом Погребняком, с которым воспитывает троих сыновей. Фото: соцсети

Однако сама Мария Погребняк поспешила опровергнуть слухи.

- Новость о нашем разводе – полнейшая чушь! У нас нет скандала, мы живем на одной территории. У нас абсолютно нормальные отношения. Мы с Павлом потрясающие партнеры друг для друга. Раньше я ревновала его, но потому что была неуверенной в себе женщиной. Сейчас я в себе уверена, и мое внимание направлено на работу, проекты, заботу о детях и о родителях. Что будет через год – я не знаю. Но если мой статус как-то поменяется, я обязательно об этом сообщу, - комментировала ситуацию светская львица.

Напомним, недавно элитную квартиру в Дубае также приобрела звезда «Уральских пельменей» Илана. Она купила апартаменты в комплексе «The Viewz by Aston Martin», недвижимость в котором стоит от 17 800 000 рублей.

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