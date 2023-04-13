«Собиралась подавать в суд»: Мария Погребняк раскрыла неожиданные подробности скандального развода

Мария Погребняк рассказала, что происходит между ней и Павлом Погребняком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Блогер и продюсер Мария Погребняк и знаменитый футболист Павел Погребняк прожили в браке 17 лет, воспитали троих сыновей и производили впечатление идеальной пары, пока слухи об их скандальном разводе не прогремели в сети.

В начале апреля издание Starhit, сославшись на источник, не сообщило о том, что после возвращения Марии Погребняк в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке» супруги разругались из-за измен Павла и решили разъехаться. Вскоре после этой новости Мария Погребняк в разговоре с «КП-Екатеринбург» поспешила слухи опровергнуть.

У Марии и Павла трое сыновей. Фото: соцсети

- Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду, - коротко ответила светская львица.

Однако поклонники пары не перестали переживать, что между супругами пробежала черная кошка. «Мария так давно не выкладывала фото с Павлом. Неужели, и правда, что-то случилось?», «Надеюсь, они все еще вместе. Такая красивая пара!», «Да разбежались они, и просто не признаются. Разве не видно?!», - спорят подписчики.

Мария решила расставить все точки над «i» и рассказала о том, что на самом деле происходит между ней и Павлом Погребняком.

39-летний Павел Погребняк и 35-летняя Мария Погребняк прожили в браке 17 лет. Фото: соцсети

- Новость о нашем разводе – полнейшая чушь! У нас нет скандала, мы живем на одной территории. У нас абсолютно нормальные отношения. Мы с Павлом потрясающие партнеры друг для друга. Раньше я ревновала его, но потому что была неуверенной в себе женщиной. Сейчас я в себе уверена, и мое внимание направлено на работу, проекты, заботу о детях и о родителях. Что будет через год – я не знаю. Но если мой статут как-то поменяется, я обязательно об этом сообщу. А пока не надо лезть ко мне в постель. Мы взрослые люди, и сами разберемся, - объясняет звезда экранов в YouTube-шоу «Алена, блин!».

Мария Погребняк также объяснила, почему ее супруг резко пропал из ее соцсетей.

- Я веду достаточно открытый блог в интернете. Готова обсуждать свою внешность, проекты, успехи детей и даже интриги, но не семейную жизнь. Мой муж – не публичный человек, и он совершенно против того, чтобы светиться у меня в сторис, - говорит светская львица.

Мария считает неправильным сохранять брак ради детей. Фото: соцсети

Мария призналась, что даже подумывала подавать в суд на издание, распространившее слухи, но все же от этой идеи отказалась.

- Я Павлу предложила подать в суд, он мне ответил, что не хочет. И, правда, зачем нам эти восемь месяцев разбирательств. Обидно только за то, что все эти сплетни травмируют наших детей, - говорит знаменитость шоу «Новые звезды в Африке».

Мария также добавила, что брак не стоит спасать ради детей. По ее мнению, каждый ребенок должен видеть счастливых родителей, а если брак неудачный, они априори будут несчастны.

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