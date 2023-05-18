Евгений Ройзман* отказался давать показания в суде по делу о дискредитации армии

Иноагенту грозит реальный срок Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге возобновилось судебное заседание по уголовному делу бывшего мэра Евгения Ройзмана*. Иноагенту грозит реальный срок по статье 280.3 УК за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.

В конце августа прошлого года полиция Москвы инициировала расследование на основе ролика на YouTube-канале оппозиционера, который был опубликован 1 июля.

Одним из свидетелей со стороны обвинения стал ветеран Афганистана Юрий Кантемиров. Пенсионер дал показания против бывшего мэра.

- Знаю Ройзмана по фонду «Город без наркотиков», лично не встречались. В 2022 году посмотрел ролик. Меня расстроило, что Женя выставляет страну в неприглядном виде. Негатив об армии мне не понравился. Я тоже служил, воевал в Афганистане. Сам слежу за ходом СВО с первого дня, - заявил свидетель.

В ходе процесса 18 мая в защиту Ройзмана * дала показания учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер. Общественница пояснила, что познакомилась с ним благодаря врачу Елизавете Глинке. Также поддержать подсудимого в Екатеринбург приехал известный журналист и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Поддержать Ройзмана приехал Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов Фото: Олег ГАЛИМОВ

После этого выступил житель Екатеринбурга Дмитрий Бахтин, являющейся отцом малыша Миши Бахтина. Два года назад ребенку со СМА поставили укол за 180 миллионов рублей. Активную помощь в сборе средств оказывал Евгений Ройзман* и его фонд.

Ожидалось, что в ходе процесса Ройзман* выступит с последним словом. Однако бывший градоначальник отказался давать показания в суде.

Иноагент добавил, что имеет на иждивении двух малолетних детей. А также выплачивает по 70 тысяч рублей ежемесячно кредит за машину. В 14:30 суд перейдет к прениям.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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