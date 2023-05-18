В Екатеринбург на суд над Евгением Ройзманом* приехал нобелевский лауреат Дмитрий Муратов

Общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург» Муратов отказался Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Октябрьском суде Екатеринбурга в эти минуты проходит суд над экс-мэром уральской столицы Евгением Ройзманом*. Бывшего руководителя фонда «Город без наркотиков» обвиняют по первой части статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». В пиковом случае по этой статье Ройзману* может грозить до пяти лет колонии.

По версии следствия, Ройзман* 1 июля прошлого года опубликовал на своем YouTube-канале ролик, в котором имелась дискредитация ВС РФ.

Одним из свидетелей со стороны обвинения стал ветеран Афганистана Юрий Кантемиров.

- Знаю Ройзмана по фонду «Город без наркотиков», лично не встречались. В 2022 году посмотрел ролик. Меня расстроило, что Женя выставляет страну в неприглядном виде. Негатив об армии мне не понравился. Я тоже служил, воевал в Афганистане. Сам слежу за ходом СВО с первого дня, - заявил свидетель обвинения.

Стоит заметить, Евгений Ройзман уверяет, что никогда не имел страницу во «Вконтакте» и намеренно никакие ролики в эту соцсеть не выкладывал.

На процесс в качестве слушателя в Екатеринбург приехал нобелевский лауреат и известный журналист Дмитрий Муратов. Общаться с корреспондентом «КП-Екатеринбург» он отказался.

Евгений Ройзман выступать с последним словом отказался.

*Признан иностранным агентом в РФ