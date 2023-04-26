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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:08

В суде рассматривают дело Ройзмана* о дискредитации армии

Политик заявил, что не признает вины
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Заседание суда по уголовному делу политика состоялось 26 апреля 2023

Заседание суда по уголовному делу политика состоялось 26 апреля 2023

Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля 2023 года в Октябрьском суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении политика и общественного деятеля Евгения Ройзмана*, которого обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Сам Ройзман* перед заседанием суда заявил, что не признает своей вины. В суде его защищают адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов.

Евгений Ройзман* свою вину отрицает

Евгений Ройзман* свою вину отрицает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что бывшего мэра Екатеринбурга и бывшего руководителя фонда «Город без наркотиков» обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Следствие полагает, что во время одного из стримов в Интернете Евгений Ройзман* произнес слова, которые дискредитируют вооруженные силы России.

* признан Верховным судом РФ иностранным агентом