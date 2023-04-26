В суде рассматривают дело Ройзмана* о дискредитации армии

Заседание суда по уголовному делу политика состоялось 26 апреля 2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 апреля 2023 года в Октябрьском суде Екатеринбурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении политика и общественного деятеля Евгения Ройзмана*, которого обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург».

Сам Ройзман* перед заседанием суда заявил, что не признает своей вины. В суде его защищают адвокаты Тимофей Гриднев и Владислав Идамжапов.

Евгений Ройзман* свою вину отрицает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что бывшего мэра Екатеринбурга и бывшего руководителя фонда «Город без наркотиков» обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

Следствие полагает, что во время одного из стримов в Интернете Евгений Ройзман* произнес слова, которые дискредитируют вооруженные силы России.

* признан Верховным судом РФ иностранным агентом