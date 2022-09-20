Путешествовать можно, бегать по Плотинке – нет? Суд дал разъяснения по ограничениям для Евгения Ройзмана

Оппозиционеру грозит до трех лет лишения свободы по делу о фейках про российскую армию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга дал разъяснения по мере пресечения для Евгения Ройзмана. Оппозиционеру предъявлено обвинение по статье 280.3 о фейках про российскую армию, 25 августа ему назначили запрет определенных действий. В частности Ройзмана оставили без интернета.

Адвокат Валдислав Идамжапов обратился к судье за разъяснениями о том, что является публичными местами, которые запрещены его клиенту для посещения.

- Разъяснения суда сводятся к тому, что публичное место – это где проходят публичные мероприятия. Проблема была в том, что суд запретил посещение публичных мест, но ни один нормативно-правовой акт не содержал, не раскрывал этого понятия. Разъяснения по этому поводу нужны были и для ФСИН. Теперь мы понимаем, что он может посещать публичные места. Но только если там не проходят митинги, собрания, акции и т.д. Также в ведомстве просили пояснить, может ли Евгений Вадимович передвигаться по городу и за его пределами. Но суд в этой части производство прекратил и вполне логично. Здесь никаких неясностей нет. Изначально по решению суда Ройзман мог перемещаться по всему миру, - рассказал «КП-Екатеринбург» Владислав Идамжапов.

А вот возобновиться ли традиционные пробежки Ройзмана по выходным по-прежнему загадка. Бывший мэр и адвокат еще не приняли решения по этому поводу.

- При избрании меры пресечения я спрашивал у следователя. Но на вопрос о том, что является публичным местом, ответила «это понятие содержится в законе». Но в каком законе не сказала. Видимо, тогда она руководствовалась понятием «общественное место». А приравнивать эти понятие категорически нельзя, - добавил Владислав Идамжапов.

Напомним, что расследованием уголовного дела занимается полиция Москвы. Ранее обыски прошли в квартире Ройзмана, его подземном паркинге и музее «Невьянской иконы».

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